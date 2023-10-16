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تعرف عليها عبر الانترنت وأوهمها أنه حب حياتها... قصة عشقها كانت كذبة وهوية بطلها صادمة وهذا دافعه من الخدعة!

منوعات
2023-10-16 | 10:21
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تعرف عليها عبر الانترنت وأوهمها أنه حب حياتها... قصة عشقها كانت كذبة وهوية بطلها صادمة وهذا دافعه من الخدعة!
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تعرف عليها عبر الانترنت وأوهمها أنه حب حياتها... قصة عشقها كانت كذبة وهوية بطلها صادمة وهذا دافعه من الخدعة!

تعرف عليها عبر الانترنت وأوهمها أنه حب حياتها... قصة عشقها كانت كذبة وهوية بطلها صادمة وهذا دافعه من الخدعة!

أثناء ظهورها في البرنامج التلفزيوني الشهير Catfish UK، أخبرت ليان مقدمي البرامج Oobah Butler وNella Rose كيف جعلها "جيمي" "تشعر بأنه لا يوجد أحد غيرها" في العالم وأنها مميزة جدا، ليتبيّن لاحقا أن الهوية الحقيقية لصديقها عبر الإنترنت "جيمي" هي شخص كانت تعرفه منذ 10 سنوات.

وقالت ليان في مقطع فيديو نُشر على موقع يوتيوب: "شعرت أنه الشخص المناسب لي، وأنا الشخص المناسب له... أنا آخر شخص من بين جميع أصدقائي في المدرسة التي دخلت في علاقة – دائمًا أكون وصيفة العروس وليس العروس."

وتابعت: "لكن بدا لي أن جيمي يريد نفس الأشياء التي أريدها... العثور على شخص يناسبني هو على رأس قائمتي... أن يكون لي عائلتي يعني الكثير بالنسبة لي. أنا مستعدة جدًا لتكوين أسرة، ربما في غضون ستة أشهر، سأكون سعيدًا بمحاولة إنجاب طفل"، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وسأل أوبا ليان عما كان يقلقها بشأن "جيمي" فقالت: "لأننا لم نتحدث عبر الهاتف، حاولت الاتصال به - لكنه لم يرد".

حاولت ليان مقابلة "جيمي"، بعيدا عن العالم الافتراضي، مرات عدة لكنه كان دائمًا يؤجل الأمر أو يلغي دعوتها.

وأضافت: "شعرت أن هناك شيئًا ما يحدث ولكن لا أعرف ما هو".

وبعد إجراء بعض البحث، تبين أن صور "جيمي" الموجودة في ملفه الشخصي على الإنترنت تعود في الواقع إلى رجل يُدعى ديون.

وأرسل ديون رسالة إلى ليان وقال لها: "قد يكون هذا بمثابة صدمة لك، لكنني لست الشخص الذي من المفترض أنك تتحدثين إليه خلال الأشهر القليلة الفائتة... اسمي بالتأكيد ليس جيمي، وأنا لست مدرب رياضة. آمل أن تكتشفي الشخص وأعتذر عن إخبارك بأخبار مخيبة للآمال."

وكانت ليان مستاءة للغاية: "لقد أهانني شخص ما، بصراحة، لا أعرف من يمكن أن يفعل هذا بي - إنه أمر سيئ... اعتقدت أن هذا سيكون دوري لأرتبط، تحدثنا عن إنجاب الأطفال - أشعر بالسخافة لأنني اعتقدت أن هذا سيكون وقتي من أجل الحب".

وواصل أوبا ونيلا تحقيقهما حول من كان وراء "جيمي" والتقت ليان في النهاية بصيادها، وذهلت عندما ظهر أحد أفضل أصدقائها جورج، معترفًا بأنه "جيمي".

"لقد صدمت" ، اعترفت ليان، "إنه أحد أفضل أصدقائي."

سأل أوبا جورج: "فقط لأكون واضحًا، هل هناك أي تاريخ رومانسي بينكما؟" فأجاب جورج: "لا، إطلاقًا. أنا مثلي الجنس."

وقالت ليان: "أنا في حالة صدمة كبيرة، إنه واحد من آخر الأشخاص الذين اعتقدت أنهم سيكونون كذلك، لأنه واحد من أقرب الناس إلي."

وسأل أوبا جورج: "هل كنت "جيمي" طوال الوقت؟" فأجاب نعم.

وسألت ليان منفعلة: "لا أفهم لماذا تفعل هذا بي؟"، فأوضح جورج: "لماذا تعتقدين أنني فعلت ذلك؟ أوه، لن تعرفي لأن كل ما تفعلينه هو التفكير في نفسك... كان علي أن أفعل ذلك يا ليان لأجعلك تدركين أنك تستمرين في خداع أصدقائك... لقد توقفت عن احتساب عدد المرات التي تخليتي فيها عني بسبب رجل."

وردت ليان: "وأنت تعتقد أن اختلاق شخص ما لمدة أربعة أشهر، مما يجعلني أعتقد أن هذا سيكون دوري من أجل الحب هو الحل - كيف لم تكن هناك طريقة أخرى لتجعلني أدرك انزعاجك؟ من المفترض أن تكون صديقي!".

فأجاب جورج: "أنت لا تستمعين، فقد استمر الأمر طويلاً لأنك سمحت له بذلك. كنت بحاجة للتعلم."

ولم تفهم ليان أسباب جورج، خاصة أنهما "يعرفان بعضهما البعض منذ 10 سنوات".

وأضافت: "من بين كل علاقاتي السابقة، كنت هناك، خاصة العلاقة الأخيرة التي أثرت علي حقًا، لقد ظهرت وأعطيتني أملًا كاذبًا، كما تعلم أنني أردت عائلة".

لكن جورج كان مصراً على أنه كان يحاول فقط تلقين ليان درساً.

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