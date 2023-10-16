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شابة ولدت بمهبلين..."أقدم محتوى للبالغين واتفقت مع حبيبي: مهبل واحد للعمل والآخر له": إليكم القصة الغريبة!

منوعات
2023-10-16 | 11:47
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شابة ولدت بمهبلين...&quot;أقدم محتوى للبالغين واتفقت مع حبيبي: مهبل واحد للعمل والآخر له&quot;: إليكم القصة الغريبة!
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شابة ولدت بمهبلين..."أقدم محتوى للبالغين واتفقت مع حبيبي: مهبل واحد للعمل والآخر له": إليكم القصة الغريبة!

شابة ولدت بمهبلين..."أقدم محتوى للبالغين واتفقت مع حبيبي: مهبل واحد للعمل والآخر له": إليكم القصة الغريبة!

ولدت آني برحمين وعنق رحم، مما يعني أن لديها مهبلين، وبعد أن التقت بشريكها في شباط، سرعان ما ادعى أن أحد المهبلين ملك له، بينما احتفظت هي بالآخر لنفسها، وفق ما نقل موقع ذا صن.

ويعني الترتيب الفريد أن الثنائي يمكنه الاستمتاع بالجنس - ولكن بإمكان  آني أيضًا إنشاء محتوى للبالغين على موقع OnlyFans دون الشعور بالذنب.

وقالت الشابة البالغة من العمر 24 عاماً: "لدينا قاعدة: مهبل واحد للعمل والآخر له".

وتم تشخيص إصابة آني، من ساري، بتضخم الرحم عندما ذهبت للحصول على لفائف منع الحمل عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها.

وتعني هذه الظاهرة الطبية أن الشابة يمكنها الحمل بطفلين من رجلين مختلفين في نفس الوقت.

كما أن لديها دورتين شهريًا – وهو أمر تديره باستخدام وسائل منع الحمل – وتقول إن كلاهما "يعملان بكامل طاقتهما".

ولكن ليس لديها فرجين - الأعضاء التناسلية الخارجية المرئية.

وبعد العثور على الحب هذا العام، توصلت آني وصديقها إلى حدود غريبة في علاقتهما.

وقالت إنه كان "داعماً بشكل لا يصدق، وأنهما سعيدان حقاً، وأضافت نجمة الإنترنت التي تخفي هوية عشيقها: "إنه مذهل، لم أخبره عن حالتي إلا بعد أن مارسنا الجنس للمرة الأولى، لقد كان رد فعله صادمًا ثم سألني الكثير من الأسئلة وكان فضوليًا للغاية."

وتابعت: "لقد كان الأمر فضوليًا أكثر من أي شيء آخر، ثم قال: أريد المطالبة بواحد، أريد واحدا لي، وبعد ذلك يمكنك استخدام الآخر للعمل - وهكذا حصلنا على الترتيب."

على الرغم من أن ذلك جعلها مليونيرة، إلا أن حالة آني تأتي مع تحدياتها.

ولقد قيل لها إنها من المحتمل أن تواجه حالات حمل "صعبة للغاية"، وأنها معرضة بشكل متزايد لخطر الإجهاض.

وأكدت: "أنا خائفة من إنجاب الأطفال أو حتى محاولة الحمل، وقد كانت لدي مخاوف بشأن ذلك لفترة طويلة."

في البداية، أبقت آني حالتها الصحية سرًا، حتى أنها وجدت صعوبة في إخبار والدتها بالخبر.

وقالت: "كنت شابة وبدأت للتو الاهتمام بالمواعدة واستكشاف أجزاء مختلفة من جسدي، وقيل لي فجأة أن الأمر مختلف عن أي شخص آخر".

 ولكن بحلول الوقت الذي ذهبت فيه إلى الجامعة لدراسة الفلسفة والدين، كانت قد تعلمت الانفتاح - حتى باستخدام العبارة الساخرة "لدي مهبلين" كوسيلة لكسر الجمود.

والآن، احتضنت آني وضعها الفريد بكل إخلاص، وتشارك قصتها لمساعدة الآخرين.

وقالت: "توقفت عن النظر إلى الأمر على أنه مسألة طبية، وكل المشاكل التي قد تنشأ عن إنجاب الأطفال، بدلاً من ذلك، أعتبره مجرد جانب رائع جدًا من نفسي."

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بمهبلين..."أقدم

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واتفقت

حبيبي:

للعمل

والآخر

له":

إليكم

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