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معاناة غريبة... بعد إعلان وفاتها منذ 15 سنة: لا زلت أحاول إثبات أنني على قيد الحياة!

معاناة غريبة... بعد إعلان وفاتها منذ 15 سنة: لا زلت أحاول إثبات أنني على قيد الحياة!







وفي التفاصيل، عندما كانت في الكلية، مادلين ميشيل كارثين كانت تتوقع المشاركة في برنامج التبادل الدولي للمتدربين بجامعة ويبستر في صيف عام 2007. لكنها لم تتمكن أبدًا من الحضور - أو حتى التخرج - بعد أن تم حرمانها من المساعدة المالية لأن الرقم الأمني الخاص بمساعدتها الاجتماعية صنّفها على أنها متوفاة، وفق ما نقل موقع



وتقول كارثين إن المشكلة بدأت بالفعل في تشرين الثاني 2006، لكنها "لم تدرك ذلك" إلا بعد أن أبلغتها المدرسة بذلك بعد أربعة أشهر. لقد أدى الحادث غير المتوقع إلى توقف بقية حياتها الآن.



وتقول كارثين إن شبكة سي إن إن "تدخلت" بعد أن حظيت قصتها باهتمام وسائل الإعلام لأول مرة في عام 2007. وبمساعدتهم، علمت من إدارة الضمان الاجتماعي في واشنطن العاصمة، أن سجلاتها كانت في "مستودع الوفيات".



ودون علمها، تمت إضافة اسمها إلى ملف الوفيات الرئيسي، وهي قاعدة بيانات داخلية تجمع سجلات الأشخاص المتوفين الذين لديهم أرقام الضمان الاجتماعي.



وبمجرد إضافة شخص ما إلى هذا السجل، تقوم مصلحة الضرائب الأميركية والبنوك والرعاية الطبية بإلغاء وجودهم، وفقًا لشركة KSDK-TV التابعة لـ NBC. وخلص التحقيق الذي أجروه إلى أن ما يصل إلى 12 ألف أميركي يتم تصنيفهم خطأً على أنهم ميتون من قبل الحكومة كل عام.



وقالت المتحدثة باسم SSA دارين لوتز لمجلة PEOPLE في بيان إنه على الرغم من أنهم "غير قادرين على مناقشة الحالات الفردية بسبب قوانين الخصوصية"، إلا أنهم اتصلوا بكارثين "مباشرة للمساعدة في قضيتها".



وكافحت كارثين بلا كلل لإثبات أنها على قيد الحياة، لكنها تقول إن الخطأ لم يتم حله أبدًا - وأنها تلقت ستة رسائل وفاة خاطئة خلال 16 عامًا.



على مر السنين، اتصلت بأربعة رؤساء أميركيين - ولم تحصل إلا على رد من الرئيس السابق دونالد ترامب - ومسؤولين حكوميين آخرين. ورفعت دعوى قضائية في عام 2019، لكن تم رفضها بعد أن قالت الحكومة إنها تتمتع بالحصانة السيادية.



وقامت السيدة البالغة من العمر 52 عامًا – والتي لم تتمكن من التصويت أو الحفاظ على وظيفة ثابتة لفترة طويلة من الوقت – بتغيير اسمها في عام 2021 وحصلت على رقم ضمان اجتماعي جديد، ولكن على الرغم من كل خطوة، واجهت انتكاسات.



"أنا في ولاية ميسوري، لكنني أتنقل ذهابًا وإيابًا بين هنا وتينيسي"، قالت لمجلة PEOPLE. "اضطررت إلى التخلي عن منزلي. ليس لدي مكان لأبقى فيه. لا أستطيع الحصول على رهن عقاري".



بالإضافة إلى حقيقة أن اسمها الجديد الذي أمرت به المحكمة به خطأ إملائي في بعض قواعد البيانات الحكومية، فقد تم إدراج رقم الضمان الاجتماعي الخاطئ في التحقق الإلكتروني الخاص بها، وهو ما يستخدمه أصحاب العمل للتأكد من أهلية الموظفين للعمل.



وتقول: "يمكنني الحصول على وظيفة، لكن لا يمكنني الاحتفاظ بها".



وقد تأثر أيضًا ابنها كينيث البالغ من العمر 29 عامًا. تقول كارثين إنه يواجه مشكلات في العودة إلى الكلية نظرًا لأنها لا تستطيع التوقيع على طلب المعونة الفيدرالية للطلاب لأنها لا تملك رقم ضمان اجتماعي صالحًا.



لكنها لا تزال تأمل أنه عندما تتم "تصفية" قضيتها، فإنها ستتمكن أخيرًا من الحصول على "عمل مناسب".



وعلى الرغم من أن كارثين تعاني من مشاكل طبية، إلا أن أحد الجوانب المحظوظة في محنتها التي استمرت لما يقرب من 20 عامًا هو أنها تمكنت من الحصول على إعانات العجز، الأمر الذي أثار دهشتها كثيرًا.



وتقول: "أنا أتعامل مع قلس الصمام الأبهري والرجفان الأذيني. وأنا في المرحلة الثالثة من الفشل الكلوي". "كيف يمكن أن أمر بهذه الأمور ويصنفونني ميتاً وأنا لست ميتاً ولكني في حالة إعاقة؟"



وتقول: "لقد تم تجريد كل شيء مني". "أنا منعت."

لا تزال امرأة من ولاية ميسوري تكافح من أجل إثبات أنها على قيد الحياة بعد إعلان وفاتها خطأً منذ أكثر من 15 عامًا.وفي التفاصيل، عندما كانت في الكلية، مادلين ميشيل كارثين كانت تتوقع المشاركة في برنامج التبادل الدولي للمتدربين بجامعة ويبستر في صيف عام 2007. لكنها لم تتمكن أبدًا من الحضور - أو حتى التخرج - بعد أن تم حرمانها من المساعدة المالية لأن الرقم الأمني الخاص بمساعدتها الاجتماعية صنّفها على أنها متوفاة، وفق ما نقل موقع PEOPLE وتقول كارثين إن المشكلة بدأت بالفعل في تشرين الثاني 2006، لكنها "لم تدرك ذلك" إلا بعد أن أبلغتها المدرسة بذلك بعد أربعة أشهر. لقد أدى الحادث غير المتوقع إلى توقف بقية حياتها الآن.وتقول كارثين إن شبكة سي إن إن "تدخلت" بعد أن حظيت قصتها باهتمام وسائل الإعلام لأول مرة في عام 2007. وبمساعدتهم، علمت من إدارة الضمان الاجتماعي في واشنطن العاصمة، أن سجلاتها كانت في "مستودع الوفيات".ودون علمها، تمت إضافة اسمها إلى ملف الوفيات الرئيسي، وهي قاعدة بيانات داخلية تجمع سجلات الأشخاص المتوفين الذين لديهم أرقام الضمان الاجتماعي.وبمجرد إضافة شخص ما إلى هذا السجل، تقوم مصلحة الضرائب الأميركية والبنوك والرعاية الطبية بإلغاء وجودهم، وفقًا لشركة KSDK-TV التابعة لـ NBC. وخلص التحقيق الذي أجروه إلى أن ما يصل إلى 12 ألف أميركي يتم تصنيفهم خطأً على أنهم ميتون من قبل الحكومة كل عام.وقالت المتحدثة باسم SSA دارين لوتز لمجلة PEOPLE في بيان إنه على الرغم من أنهم "غير قادرين على مناقشة الحالات الفردية بسبب قوانين الخصوصية"، إلا أنهم اتصلوا بكارثين "مباشرة للمساعدة في قضيتها".وكافحت كارثين بلا كلل لإثبات أنها على قيد الحياة، لكنها تقول إن الخطأ لم يتم حله أبدًا - وأنها تلقت ستة رسائل وفاة خاطئة خلال 16 عامًا.على مر السنين، اتصلت بأربعة رؤساء أميركيين - ولم تحصل إلا على رد من الرئيس السابق دونالد ترامب - ومسؤولين حكوميين آخرين. ورفعت دعوى قضائية في عام 2019، لكن تم رفضها بعد أن قالت الحكومة إنها تتمتع بالحصانة السيادية.وقامت السيدة البالغة من العمر 52 عامًا – والتي لم تتمكن من التصويت أو الحفاظ على وظيفة ثابتة لفترة طويلة من الوقت – بتغيير اسمها في عام 2021 وحصلت على رقم ضمان اجتماعي جديد، ولكن على الرغم من كل خطوة، واجهت انتكاسات."أنا في ولاية ميسوري، لكنني أتنقل ذهابًا وإيابًا بين هنا وتينيسي"، قالت لمجلة PEOPLE. "اضطررت إلى التخلي عن منزلي. ليس لدي مكان لأبقى فيه. لا أستطيع الحصول على رهن عقاري".بالإضافة إلى حقيقة أن اسمها الجديد الذي أمرت به المحكمة به خطأ إملائي في بعض قواعد البيانات الحكومية، فقد تم إدراج رقم الضمان الاجتماعي الخاطئ في التحقق الإلكتروني الخاص بها، وهو ما يستخدمه أصحاب العمل للتأكد من أهلية الموظفين للعمل.وتقول: "يمكنني الحصول على وظيفة، لكن لا يمكنني الاحتفاظ بها".وقد تأثر أيضًا ابنها كينيث البالغ من العمر 29 عامًا. تقول كارثين إنه يواجه مشكلات في العودة إلى الكلية نظرًا لأنها لا تستطيع التوقيع على طلب المعونة الفيدرالية للطلاب لأنها لا تملك رقم ضمان اجتماعي صالحًا.لكنها لا تزال تأمل أنه عندما تتم "تصفية" قضيتها، فإنها ستتمكن أخيرًا من الحصول على "عمل مناسب".وعلى الرغم من أن كارثين تعاني من مشاكل طبية، إلا أن أحد الجوانب المحظوظة في محنتها التي استمرت لما يقرب من 20 عامًا هو أنها تمكنت من الحصول على إعانات العجز، الأمر الذي أثار دهشتها كثيرًا.وتقول: "أنا أتعامل مع قلس الصمام الأبهري والرجفان الأذيني. وأنا في المرحلة الثالثة من الفشل الكلوي". "كيف يمكن أن أمر بهذه الأمور ويصنفونني ميتاً وأنا لست ميتاً ولكني في حالة إعاقة؟"وتقول: "لقد تم تجريد كل شيء مني". "أنا منعت."