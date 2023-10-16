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فاجعة غير متوقعة... دهس طفلاً لاجئاً بعد مغادرة حفل زفافه مع عروسته!

منوعات
2023-10-16 | 14:40
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فاجعة غير متوقعة... دهس طفلاً لاجئاً بعد مغادرة حفل زفافه مع عروسته!
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فاجعة غير متوقعة... دهس طفلاً لاجئاً بعد مغادرة حفل زفافه مع عروسته!

أعلنت وسائل إعلام تركية أن شاباً صدم بحافلته طفلاً يوم زفافهما، كان يقطع الشارع عندما ابتعد لعدّة كيلومترات عن صالة الأفراح ليل الأحد في ضواحي مدينة إزمير التركية الساحلية.
 
وكان العروسان متوجهان نحو منزلهما في ولاية إزمير بعد انتهاء حفل الزفاف، ولكن ما لم يخطر على بال شاب تركي أنه سيترك عروسه وحدها يوم زفافهما ويدهس طفلاً في الطريق.
 
وعند وقوع الحادث، طلب المارّة سيارة إسعاف للطفل المصاب، الّتي قدّمت له العلاج قبل نقله إلى مستشفى قريب من منطقة كاراباجلار.
 
وبحسب المعلومات، فإن الطفل المذكور، البالغ من العمر 12 عاما، ينحدر من سوريا وينتمي لعائلة لاجئة تعيش في تركيا منذ سنوات.
 
أما بالنسبة للعريس، فقد تمّ احتجازه وهو مسجون حتى الآن، إلى حين أن يتمّ تحويله إلى المحكمة أو إطلاق سراحه إذا ما تنازلت عائلة الطفل السوري عن ملاحقته، لاسيما وأن الطفل المصاب يرقد في المستشفى في حالةٍ حرجة.
 

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