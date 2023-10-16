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انتحل صفة محامٍ لأكثر من عام وفاز بـ26 قضية... إليكم قصّة الرجل "المثير للاعجاب"! (صور)

منوعات
2023-10-16 | 15:15
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انتحل صفة محامٍ لأكثر من عام وفاز بـ26 قضية... إليكم قصّة الرجل &quot;المثير للاعجاب&quot;! (صور)
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انتحل صفة محامٍ لأكثر من عام وفاز بـ26 قضية... إليكم قصّة الرجل "المثير للاعجاب"! (صور)

ألقت السلطات الكينية القبض على محامٍ "مزيف" فاز بجميع قضاياه الـ 26 على الرغم من عدم حصوله على أي تدريب قانوني.
 
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الرجل الذي يمارس المهنة تحت اسم بريان مويندا اتُهم بسرقة هوية محامٍ حقيقي يُدعى بريان مويندا نتويجا.
 
وتمكّن فريق العمل التابع لفرع نيروبي لجمعية القانون الكينية LSK بضبط المحامي المزيّف، بعد أن أثارت قضيته غضبًا واسعاً وتلقت المؤسسة العديد من الشكاوى.
 
ويُزعم أن براين المزيّف دخل إلى بوابة الجمعية وتلاعب بتفاصيل حساب رجل يحمل نفس الاسم، قبل تحميل صورته الخاصة والادعاء بأنه تلقى تدريبًا في القانون.
 
وبدوره، اتّصل براين مويندا نتويجا "الحقيقي" بـ LSK بعد أن لم يتمكن من الوصول إلى حسابه وأدرك أن بعض التفاصيل قد تم تغييرها.
 
وقالت LSK في بيان: "في اليوم الخامس من آب 2022، تم قبول بريان مويندا نتويجا في نقابة المحامين وتم التقاط عنوان بريده الإلكتروني الصحيح وفتح حساب له على بوابة المحامين".
 
وأضافت "عندما حاول براين في أيلول 2023 تسجيل الدخول إلى النظام وتنشيط ملفه الشخصي بهدف التقدم للحصول على شهادة الممارسة الخاصة به، أدرك أنه لا يمكنه الوصول إلى بوابة LSK الخاصة به."
 
عندها، تم ضبط براين "المزيّف" بالجرم المشهود.
 
وفي حين أثارت القضية غضبا، خاصة بين المسؤولين القانونيين، اعتبر آخرون أن "المحامي المزيف" مثير للإعجاب وأنه "رجلاً ذكياً".
 
 
 

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