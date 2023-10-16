حادث طعن يؤدي إلى مقتل شخص وإصابة آخر... والمشتبه به طالب لجوء في هذا البلد!

تعرّض رجل للطعن حتى الموت خارج نزل للمهاجرين في بريطانيا، في هجوم أدى إلى إصابة آخر كان من المارة.

وتجري شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق في الهجوم، ويتركز التحقيق حول منزل في هارتلبول، في مقاطعة دورهام، يسكنه مهاجرون يُعتقد أنهم طالبي لجوء.

ويعتقد أن الحادث الذي أدى إلى طعن شخصين، وقتل أحدهما، بدأ في المنزل المذكور حوالي الساعة 5.30 صباحًا يوم الأحد، ثم امتدّ إلى الشارع.

وعثرت الشرطة على سكين مطبخ على الرصيف خارج متجر شطائر على بعد حوالي 500 ياردة من المنزل.

ويعتقد أن الشرطة عثرت على جثة الرجل المقتول في نهاية شارع تيز، مقابل أحد المتاجر في البلدة. واتّضح أنه كان من أحد المارة.

ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 44 عامًا للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل. ويعتقد الجيران أنه طالب لجوء.