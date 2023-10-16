الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
يوغا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حادث طعن يؤدي إلى مقتل شخص وإصابة آخر... والمشتبه به طالب لجوء في هذا البلد!
منوعات
2023-10-16 | 17:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حادث طعن يؤدي إلى مقتل شخص وإصابة آخر... والمشتبه به طالب لجوء في هذا البلد!
تعرّض رجل للطعن حتى الموت خارج نزل للمهاجرين في بريطانيا، في هجوم أدى إلى إصابة آخر كان من المارة.
وتجري شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق في الهجوم، ويتركز التحقيق حول منزل في هارتلبول، في مقاطعة دورهام، يسكنه مهاجرون يُعتقد أنهم طالبي لجوء.
ويعتقد أن الحادث الذي أدى إلى طعن شخصين، وقتل أحدهما، بدأ في المنزل المذكور حوالي الساعة 5.30 صباحًا يوم الأحد، ثم امتدّ إلى الشارع.
وعثرت الشرطة على سكين مطبخ على الرصيف خارج متجر شطائر على بعد حوالي 500 ياردة من المنزل.
ويعتقد أن الشرطة عثرت على جثة الرجل المقتول في نهاية شارع تيز، مقابل أحد المتاجر في البلدة. واتّضح أنه كان من أحد المارة.
ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 44 عامًا للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل. ويعتقد الجيران أنه طالب لجوء.
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
حادث طعن
سكين
مقتل
إصابة
شخص
طالب لجوء
بريطانيا
جريمة قتل.
التالي
"يمكن أن يتسبب بنوبة قلبية لشخص ما"... مهرج مرعب ينشر الذعر في بلدة اسكتلندية: "أريد اللعب"! (فيديو)
احتجزوا على ظهورهم لأكثر من نصف ساعة... دقائق مرعبة عاشها الركاب بعد أن علقت الأفعوانية في الهواء! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-22
انقلبت بهم الحافلة المدرسية... مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة في حادث مروّع! (صور)
منوعات
2023-09-22
انقلبت بهم الحافلة المدرسية... مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة في حادث مروّع! (صور)
0
أخبار دولية
2023-08-10
أوكرانيا: مقتل شخص وإصابة 14 في قصف روسي على زابوريجيا
أخبار دولية
2023-08-10
أوكرانيا: مقتل شخص وإصابة 14 في قصف روسي على زابوريجيا
0
أخبار دولية
2023-07-31
مقتل شخص وإصابة 12 آخرين جراء انفجار عبوة في بورما
أخبار دولية
2023-07-31
مقتل شخص وإصابة 12 آخرين جراء انفجار عبوة في بورما
0
منوعات
2023-10-15
وصلت ابنته لتناول العشاء فصُعقت بالمشهد... مقتل أحد أبرز السينمائيين الإيرانيين وزوجته طعناً بسكين في منزلهما!
منوعات
2023-10-15
وصلت ابنته لتناول العشاء فصُعقت بالمشهد... مقتل أحد أبرز السينمائيين الإيرانيين وزوجته طعناً بسكين في منزلهما!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
17:30
بعد الإعلان عن وفاتها... امرأة خمسينية "تستيقظ" وتعود إلى الحياة!
منوعات
17:30
بعد الإعلان عن وفاتها... امرأة خمسينية "تستيقظ" وتعود إلى الحياة!
0
منوعات
15:15
انتحل صفة محامٍ لأكثر من عام وفاز بـ26 قضية... إليكم قصّة الرجل "المثير للاعجاب"! (صور)
منوعات
15:15
انتحل صفة محامٍ لأكثر من عام وفاز بـ26 قضية... إليكم قصّة الرجل "المثير للاعجاب"! (صور)
0
منوعات
14:40
فاجعة غير متوقعة... دهس طفلاً لاجئاً بعد مغادرة حفل زفافه مع عروسته!
منوعات
14:40
فاجعة غير متوقعة... دهس طفلاً لاجئاً بعد مغادرة حفل زفافه مع عروسته!
0
منوعات
13:52
معاناة غريبة... بعد إعلان وفاتها منذ 15 سنة: لا زلت أحاول إثبات أنني على قيد الحياة!
منوعات
13:52
معاناة غريبة... بعد إعلان وفاتها منذ 15 سنة: لا زلت أحاول إثبات أنني على قيد الحياة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
16:02
وزير خارجية إيران: احتمالية التحرك الوقائي من قبل محور المقاومة متوقعة في الساعات المقبلة
خبر عاجل
16:02
وزير خارجية إيران: احتمالية التحرك الوقائي من قبل محور المقاومة متوقعة في الساعات المقبلة
0
أخبار لبنان
2023-09-27
وزارة الطاقة: الموافقة على إمكانية دفع المواطنين لفواتير الكهرباء بالدولار الاميركي أو بالليرة اللبنانية نقدا
أخبار لبنان
2023-09-27
وزارة الطاقة: الموافقة على إمكانية دفع المواطنين لفواتير الكهرباء بالدولار الاميركي أو بالليرة اللبنانية نقدا
0
منوعات
05:49
"كنت بلا مأوى وأعيش في سيارتي" ...هكذا تحول رجل فقير إلى مدير علامة تجارية للملابس يرتديها أشهر النجوم!
منوعات
05:49
"كنت بلا مأوى وأعيش في سيارتي" ...هكذا تحول رجل فقير إلى مدير علامة تجارية للملابس يرتديها أشهر النجوم!
0
اسرار
2023-10-13
أسرار الصحف 14-10-2023
اسرار
2023-10-13
أسرار الصحف 14-10-2023
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:45
ماذا عن مشاركة بلينكن في اجتماع الكابينت المصغّر وتحضيرات زيارة بايدن يوم الاربعاء؟
أخبار دولية
16:45
ماذا عن مشاركة بلينكن في اجتماع الكابينت المصغّر وتحضيرات زيارة بايدن يوم الاربعاء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
16:44
ماذا في التطوّرات الأمنية في الجنوب..؟
تقارير نشرة الاخبار
16:44
ماذا في التطوّرات الأمنية في الجنوب..؟
0
أخبار دولية
14:03
بنيامين نتنياهو هدد ايران وحزب الله
أخبار دولية
14:03
بنيامين نتنياهو هدد ايران وحزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الوضع في جنوب لبنان... ماذا في تطورات اليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الوضع في جنوب لبنان... ماذا في تطورات اليوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
اسرائيل أخلت مستوطنات في محيط الحدود مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:53
اسرائيل أخلت مستوطنات في محيط الحدود مع لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
بلينكن في إسرائيل للمرة الثانية هذا الأسبوع... فماذا في المداولات الأميركية الاسرائيلية اليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
بلينكن في إسرائيل للمرة الثانية هذا الأسبوع... فماذا في المداولات الأميركية الاسرائيلية اليوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
المتحدث الاقليمي بإسم الخارجية الاميركية للـLBCI: سنوفّر للإسرائيليين كل امكانية للدفاع عن النفس
تقارير نشرة الاخبار
13:49
المتحدث الاقليمي بإسم الخارجية الاميركية للـLBCI: سنوفّر للإسرائيليين كل امكانية للدفاع عن النفس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في فلسطين المحتلة... مرفأ مفتوح وآخر مغلق!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في فلسطين المحتلة... مرفأ مفتوح وآخر مغلق!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
معبر رفح... فُتح أو لم يُفتح؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
معبر رفح... فُتح أو لم يُفتح؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:18
انهيار مبنى في المنصورية (فيديوهات)
أخبار لبنان
07:18
انهيار مبنى في المنصورية (فيديوهات)
2
فنّ
05:10
ميرفا القاضي بالمايوه على البحر.. صورها استفزت المتابعين!
فنّ
05:10
ميرفا القاضي بالمايوه على البحر.. صورها استفزت المتابعين!
3
امن وقضاء
17:23
الدفاع المدني: انتشال جثتي مواطنتين من تحت الانقاض في المنصورية..وعدد المفقودين يتقلص الى ستة
امن وقضاء
17:23
الدفاع المدني: انتشال جثتي مواطنتين من تحت الانقاض في المنصورية..وعدد المفقودين يتقلص الى ستة
4
فنّ
05:36
استلقى مع زوجته على الرصيف.. فنان لبناني يعلن زواجه في استراليا (صور)
فنّ
05:36
استلقى مع زوجته على الرصيف.. فنان لبناني يعلن زواجه في استراليا (صور)
5
فنّ
05:47
الموت يفجع كارول سماحة... "بعدني مش عم صدق"
فنّ
05:47
الموت يفجع كارول سماحة... "بعدني مش عم صدق"
6
خبر عاجل
13:11
كندا تحث مواطنيها على مغادرة لبنان
خبر عاجل
13:11
كندا تحث مواطنيها على مغادرة لبنان
7
خبر عاجل
16:02
وزير خارجية إيران: احتمالية التحرك الوقائي من قبل محور المقاومة متوقعة في الساعات المقبلة
خبر عاجل
16:02
وزير خارجية إيران: احتمالية التحرك الوقائي من قبل محور المقاومة متوقعة في الساعات المقبلة
8
خبر عاجل
09:46
اشتباكات في الضهيرة بعد استهداف كاميرات مراقبة لأبراج تابعة للجيش الاسرائيلي وسقوط قذيفة قرب مركز للجيش مصدرها الجيش الاسرائيلي
خبر عاجل
09:46
اشتباكات في الضهيرة بعد استهداف كاميرات مراقبة لأبراج تابعة للجيش الاسرائيلي وسقوط قذيفة قرب مركز للجيش مصدرها الجيش الاسرائيلي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More