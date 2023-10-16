بعد الإعلان عن وفاتها... امرأة خمسينية "تستيقظ" وتعود إلى الحياة!

أعلنت الشرطة البريطانية أن مريضةً عادت إلى الحياة، بعد أن أعلن المسعفون وفاتها، وفق موقع " ديلي ميل ".

وأعلن طاقم الإسعاف وفاة المرأة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، يوم الجمعة. لكن المريضة، التي كانت في الخمسينيات من عمرها، "استيقظت" فجأةً بعد نقلها إلى مستشفى دارلينجتون التذكاري، وفقًا لتقارير محلية.

ومع ذلك، أكدت شرطة دورهام يوم الاثنين وفاة المرأة، قائلة إن الحادثة"غير متوقعة" وسيتم إجراء اختبارات ما بعد الوفاة.

وأصدرت خدمة الإسعاف الشمالية الشرقية اعتذارًا عن الضرر الذي سببته لعائلة السيدة المجهولة، مع بدء التحقيقات المكثفة الآن في الحادث.