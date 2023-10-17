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لهذا السبب الصادم... إرسال مراهق للعيش في منزل متنقل بعيداً عن عائلته!
منوعات
2023-10-17 | 02:46
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لهذا السبب الصادم... إرسال مراهق للعيش في منزل متنقل بعيداً عن عائلته!
أرسلت الخدمات الاجتماعية فتى يبلغ من العمر 13 عامًا بشكل غير قانوني، بعد التسبب بالإزعاج في دار أطفال يديرها القطاع الخاص، وتم إرساله بعيدًا عن عائلته مسافة 198 ميلًا (318 كلم) للعيش في حديقة متنقلة ثابتة.
وفي لائحة اتهام دامغة لنظام الرعاية المتداعي، تم نقل الفتى من جنوب غرب إنجلترا إلى موقع تخييم بعيد في الشمال الغربي. وهو من بين العشرات الذين تم إيواؤهم في مرافق غير مسجلة بسبب نقص أماكن الإقامة، على الرغم من الحظر المفروض قبل عامين.
ووفق موقع "
ميرور
" البريطاني، فقد تم وضع بعض الاطفال في قوارب ضيقة وبيوت متنقلة وحتى في خيام، وغالباً ما يكون ذلك بعيداً عن أصدقائهم وعائلاتهم ومدارسهم.
ويُذكر أن رحلة الفتى إلى نظام الرعاية بدأت عندما مرضت جدته، التي قامت بتربيته منذ أن كان طفلاً.
وفي الشهر الفائت، طُلب من الفتى مغادرة دار أطفال يديرها القطاع الخاص بسبب قيامه بأعمال تخريبية. وبعد إشعار مدته سبعة أيام فقط، تم إرساله لمسافة 198 ميلاً، أي أكثر من 300 كلم، إلى موقف متنقل ثابت.
وقالت جدة الفتى، الّذي لم يتم الكشف عن هويته، إنه لم يتمكن من استخدام المرحاض أو الدش الموجود في القافلة، واضطر إلى استخدام كتلة غسيل قريبة بسبب خلل في السباكة، وهو ادعاء شكك فيه أصحابه.
وأضافت "لقد كنت قلقة للغاية. لقد تم إرساله إلى هناك بمفرده إلى موقع المخيم هذا ولا يوجد أطفال آخرون حوله".
وبعد مباحثات طويلة، يمكث الفتى الآن في رعاية مجلس مدينة بريستول الذي وصف الليلة الماضية هذه الخطوة بأنها "ترتيب راحة قصيرة"، معادلة إياها بعطلة.
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