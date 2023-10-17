أحدهما "شاهد أصابعه تسقط من يده"... متنمرون رموا عليهما الألعاب النارية: ما حصل للطفلين مرعب!

فقد طفل يبلغ من العمر تسع سنوات إصبعين بعد أن تم تفجيرهما من قبل مراهقين بالألعاب النارية عندما كان يلعب في حديقة.

في التفاصيل، كان كيران باين يلعب مع صديقه برادلي جوزفيتش، البالغ من العمر ثمانية أعوام، عندما ألقى المراهقون الأكبر سناً الألعاب النارية عليهما.

عندها، التقط كيران الصاروخ دون أن يعرف ما هو، ما أدّى إلى انفجاره بين يديه.

وفقد الفتيان الوعي قبل نقلهما إلى المستشفى اثر اصابتهما بحروق شديدة، وفقد كيران منذ ذلك الحين إصبعين.

كما أصيب كلاهما بأضرار في أعينهما خلال الانفجار الذي وقع في هينغويد، كيرفيلي ببريطانيا، ولم يعد بصر كيران إلا بعد ستة أيام من الانفجار.

ولا يزال كيران في مستوصف بريستول الملكي ويحتاج إلى علاجٍ مكثف بعدما فقد العضلات والأوتار والدهون في راحة يده.

وقال ليام، والد كيران: "إحدى ذكرياته الأكثر سوءاً هي رؤية أصابعه تسقط أثناء عودته إلى المنزل".

وقال ليام إن كيران يسأل الآن عن أفضل صديق له برادلي، ويأمل أن يتمكن الأولاد من اللعب معًا مرة أخرى قريبًا.

وبدوره، فقد دعا والد برادلي، ريديان، المشرعين إلى جعل شراء الألعاب النارية دون ترخيص أمرًا غير قانوني.