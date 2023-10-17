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مناديل حمام على الأرضية وبراز على أرض الحمام وغضب بين الركاب... إليكم ما حصل على متن هذه الطائرة! (فيديو)

منوعات
2023-10-17 | 06:39
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مناديل حمام على الأرضية وبراز على أرض الحمام وغضب بين الركاب... إليكم ما حصل على متن هذه الطائرة! (فيديو)
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مناديل حمام على الأرضية وبراز على أرض الحمام وغضب بين الركاب... إليكم ما حصل على متن هذه الطائرة! (فيديو)

مناديل حمام على الأرضية وبراز على أرض الحمام وغضب بين الركاب... إليكم ما حصل على متن هذه الطائرة! (فيديو)

تُرك الركاب الغاضبون عالقين في تينيريفي الليلة الفائتة بعد أن ألغت شركة إيزي جيت رحلة متأخرة إلى لندن غاتويك لأن أحد العملاء "تبرز على أرضية المرحاض".

وتظهر اللقطات التي تمت مشاركتها عبر الإنترنت وعلى موقع MailOnline قطعًا من ورق الحمام متناثرة على ممشى الطائرة، بينما تظهر أخرى الطيار وهو يشرح أنه تم إلغاء الرحلة.

ويبدأ مقطع الفيديو خلال حديث الطيار، حيث يقول الطيار: "من الممتع قضاء حاجتنا في المرحاض الأمامي، لذلك نحن الآن نقضي الليل هنا، سنقوم الآن بإنزال الجميع... وننظم الفنادق ثم سنطير صباح الغد".

الرحلة EZY8054، التي كان من المقرر أن تغادر يوم الأحد الساعة 20.05 وتصل إلى العاصمة البريطانية الساعة 00.20، قد تأخرت بالفعل ساعات عدة قبل أن يتم إلغاؤها في النهاية.
 

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