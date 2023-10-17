"سأضربك ضرباً مبرحاً"... حاول إنقاذ كلبه من الغرق على يد كنغر فواجه مصيراً غريباً! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل صوّر نفسه وهو يهرع إلى نهرٍ لإنقاذ كلبه من "الغرق" على يد كنغر بري.

وفي الفيديو، الذي يحمل عنوان "الفنون القتالية متاحة للجميع، حتى الكنغر"، يظهر الحيوان البري يحمل الكلب ويحاول إغراقه تحت الماء.

وهرع الرجل لإنقاذ كلبه الذي يعاني من صعوبات بصرية، وسُمع الرجل وهو يشتم الكنغر قائلاً: "سأضربك ضرباً مبرحاً. دع كلبي وشأنه".

وبعد لحظات فقط، ظهر الكنغر في مقطع فيديو وهو يهجم على الرجل، مع ظهور ذراعه ومخالبه، قبل أن يقترب بشراسة من عدسة الكاميرا ويضرب الرجل.

وشوهد الرجل وهو يرش الماء على الكنغر قبل أن يعود إلى الشاطئ، بعدما تحرّر الكلب من مخالب الحيوان البري.