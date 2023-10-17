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بعد أن سامحته زوجته على الخيانة...هذا ما فعله الزوج مع نفس المرأة بعد سبع سنوات!

بعد أن سامحته زوجته على الخيانة...هذا ما فعله الزوج مع نفس المرأة بعد سبع سنوات!







وكان الزوجان قد تزوجا منذ 22 عاماً. ولكن منذ سبع سنوات، لاحظت المرأة أن زوجها أصبح مكتئباً. ورأت على هاتفه رسائل جنسية من امرأة، فاكتشفت خيانته.



ووعدها أنه سينهي علاقته مع تلك المرأة، وقررت الزوجة مسامحته من أجل بناتهم.



ولكن حديثاً، أخبر الزوج زوجته بأن لديه عمل في عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي جعلها تشكّ بوجود أمر غريب.



ولاحظت سقوط ورقة من بنطاله مكتوب عليها اسم ورقم المرأة التي كان على علاقة بها قبل سبع سنوات.



فاكتشفت خيانته من جديد، ولم يستطع إنكار ذلك.



وذهبت الزوجة بعدها إلى طبيب نفسي خبير بالعلاقات الزوجية لاستشارته. ولم يُعرف بعدها ما القرار الذي اتخذته المرأة بحق زوجها. تُخبر امرأة عن عودة زوجها إلى الخيانة مجدداً بعد سبع سنوات، مع نفس المرأة، وفق موقع "ذا صن" وكان الزوجان قد تزوجا منذ 22 عاماً. ولكن منذ سبع سنوات، لاحظت المرأة أن زوجها أصبح مكتئباً. ورأت على هاتفه رسائل جنسية من امرأة، فاكتشفت خيانته.ووعدها أنه سينهي علاقته مع تلك المرأة، وقررت الزوجة مسامحته من أجل بناتهم.ولكن حديثاً، أخبر الزوج زوجته بأن لديه عمل في عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي جعلها تشكّ بوجود أمر غريب.ولاحظت سقوط ورقة من بنطاله مكتوب عليها اسم ورقم المرأة التي كان على علاقة بها قبل سبع سنوات.فاكتشفت خيانته من جديد، ولم يستطع إنكار ذلك.وذهبت الزوجة بعدها إلى طبيب نفسي خبير بالعلاقات الزوجية لاستشارته. ولم يُعرف بعدها ما القرار الذي اتخذته المرأة بحق زوجها.