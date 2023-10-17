سقوط طفل من الطابق الثالث في صيدا...اليكم ما حصل! (فيديو)

العناية الالهية تتدخل في عبرا لانقاذ طفل انزله والده عن السطح ليخدم جاره الذي نسي مفتاح باب منزله في الداخل .. فانقطع الحبل وسقط الطفل من الطابق الرابع على سيارة صودف وحودها في الاسفل فاصيب برضوض ونجا ! pic.twitter.com/YY7Wkb9TOJ
— مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) October 15, 2023
العناية الالهية تتدخل في عبرا لانقاذ طفل انزله والده عن السطح ليخدم جاره الذي نسي مفتاح باب منزله في الداخل .. فانقطع الحبل وسقط الطفل من الطابق الرابع على سيارة صودف وحودها في الاسفل فاصيب برضوض ونجا ! pic.twitter.com/YY7Wkb9TOJ