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خلاف لفظي بين رجلين أدى إلى جريمة مأساوية في هذا البلد...اليكم ما حصل!

خلاف لفظي بين رجلين أدى إلى جريمة مأساوية في هذا البلد...اليكم ما حصل!







اذ تعرض دارين برادلي البالغ 53 عامًا، لهجوم من قبل سام كلارك البالغ 21 عامًا، حيث ركله ولكمه، ما أدى إلى إصابة برادلي بجروح خطيرة أدت إلى وفاته.



وحصل ذلك بسبب خلاف لفظي بين الرجلين الثملين بعد شربهما الكحول، وفقاً لموقع



وتم القبض على كلارك لاحقاً من قبل الشرطة، وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهرين، بعد اعترافه بالذنب في جريمة القتل غير العمد.

تعرّض أب لطفلين للضرب حتى الموت، في شجارعنيف، في أحد شوارع المملكة المتحدة.اذ تعرض دارين برادلي البالغ 53 عامًا، لهجوم من قبل سام كلارك البالغ 21 عامًا، حيث ركله ولكمه، ما أدى إلى إصابة برادلي بجروح خطيرة أدت إلى وفاته.وحصل ذلك بسبب خلاف لفظي بين الرجلين الثملين بعد شربهما الكحول، وفقاً لموقع "ذا صن" وتم القبض على كلارك لاحقاً من قبل الشرطة، وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهرين، بعد اعترافه بالذنب في جريمة القتل غير العمد.