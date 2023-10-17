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التقت برجل أحلامها عبر الانترنت...لكنه متهم بالزواج منها من أجل الجنسية:اليكم القصة كاملة!

منوعات
2023-10-17 | 13:45
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التقت برجل أحلامها عبر الانترنت...لكنه متهم بالزواج منها من أجل الجنسية:اليكم القصة كاملة!
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التقت برجل أحلامها عبر الانترنت...لكنه متهم بالزواج منها من أجل الجنسية:اليكم القصة كاملة!

التقت برجل أحلامها عبر الانترنت...لكنه متهم بالزواج منها من أجل الجنسية:اليكم القصة كاملة!

التقت الشابة هولي البالغة من العمر 20 عاماً، بزوجها الحالي دييغو، لأول مرة أثناء وجودها في المدرسة، عندما كانت في سن الـ 16.

وذلك من خلال تطبيق تيك توك، بعد أن نشرت فيديو لها على المنصة انتشر بسرعة في عام 2018، مما دفع آلاف الأشخاص حول العالم إلى مشاهدته.

وأرسل دييغو من المكسيك حينها رسالة لهولي في المملكة المتحدة، وبدأ الثنائي يتحدثان باللغة الإسبانية لمدة 10 أشهر، قبل أن يلتقيا شخصياً للمرة الأولى ويقرران الزواج، وفق موقع "ذا صن".

وكانت هولي في التاسعة عشرة من عمرها بينما كان دييغو في العشرين من عمره عندما تزوجا.

ومنذ بداية علاقتهما، كان الزوجان يتلقيان الكثير من الكراهية عبر الانترنت. وذلك بسبب مظهر هولي، حيث يعتقد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن زوجها أجمل منها، وبأنه تزوجها فقط من أجل الحصول على الجنسية.

وكشفت هولي أن أصدقائها المقربين شككوا أيضًا في نوايا دييغو، وعبروا عن آرائهم بطريقة لئيمة.

ولكن بعد مرور خمس سنوات على علاقتهما، لا يزال الثنائي سوياً، ويفكران في إنجاب الأطفال.
 

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