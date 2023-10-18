إيران تمنع تدريس الأطفال الصغار اللغات الأجنبية

إيران تمنع تدريس الأطفال الصغار اللغات الأجنبية



منعت السلطات الإيرانية تعليم الأطفال كل اللغات الأجنبية بما فيها الإنكليزية والعربية، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة التعليم الثلاثاء.



وقال مسعود طهراني فرجاد إن "تعليم اللغات الأجنبية في رياض الأطفال ودور الحضانة والمدارس الابتدائية محظور، لأن الهوية الإيرانية للطفل تتشكل في هذه المراحل"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".



وسبق للجمهورية الإسلامية أن حظرت في العام 2018 تعليم الانكليزية في المرحلة الابتدائية، علما بأن هذه اللغة تدرّس في المرحلة الثانوية.



وأوضح طهراني-فرجاد أن "حظر تدريس اللغات الأجنبية لا يقتصر على الانكليزية بل يشمل أيضا اللغات الأخرى، بما فيها العربية".



والفارسية هي اللغة الرسمية الوحيدة في الجمهورية الإسلامية، وفيها تأثير للغات أخرى أبرزها العربية، وبعض من الانكليزية والفرنسية.



وكانت وزارة التعليم الإيرانية طرحت في حزيران 2022 خطة لبدء "تدريس الفرنسية على سبيل الاختبار" في مدارس البلاد سعيا لـ"إلغاء احتكار اللغة الانكليزية".



وكانت الحكومة حظرت في أيلول على الأطفال الإيرانيين أو مزدوجي الجنسية ارتياد مدارس أجنبية لا تعتمد المنهاج التعليمي للجمهورية الإسلامية، ما انعكس انخفاضا حادا في أعداد التلامذة في مدارس أجنبية في طهران.

