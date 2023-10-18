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توقيف مغن إيطالي في إطار حملة ضد المافيا

منوعات
2023-10-18 | 04:57
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توقيف مغن إيطالي في إطار حملة ضد المافيا
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توقيف مغن إيطالي في إطار حملة ضد المافيا

توقيف مغن إيطالي في إطار حملة ضد المافيا

أعلنت الشرطة الإيطالية القبض على مغن متحدر من نابولي وزوجته، أرملة زعيم في مافيا "لا كامورا"، الثلاثاء في المدينة الإيطالية مع 25 شخصا آخرين خلال حملة على المنظمة المافيوية.

ويُشتبه في أن أنطونيو "توني" كولومبو (37 عاماً)، وهو مغن ناجح ومشترك سابق في برنامج "الرقص مع النجوم" التلفزيوني، وزوجته تينا ريسبولي (45 عاماً)، مرتبطان بمصالح مع عصابة ماركو دي لاورو، وهو "زعيم" مافيوي نافذ أُوقف عام 2019 بعد 14 عاماً من الفرار.

واستثمرت العصابة بشكل خاص في قطاع الملابس الجاهزة، وأنشأت، مع الزوجين كولومبو-ريسبولي، العلامة التجارية "كورليوني"، التي سُميّت تيمناً بسلالة المافيا الصقلية الشهيرة.

وبالروحية عينها، أطلقت العصابة مشروب طاقة يُسمى "9 ميليمتر"، وهو عيار مسدس شائع الاستخدام خصوصاً بين أعضاء المافيا.

وأعلن توني كولومبو اعتزاله الفني عام 2020. وأحدث أغانيه بعنوان "Ti aspetto all'Altare" ("أنا في انتظارك عند المذبح")، حصدت ما يقرب من 60 مليون مشاهدة على يوتيوب.

في عام 2019، تزوج من تينا ريسبولي، أرملة غايتانو مارينو، عضو المافيا الذي اغتيل في عام 2012 بعدما أعلن الحرب على... باولو دي لاورو، والد ماركو ومؤسس العصابة.

وتتم محاكمة المتهمين الـ27، ومن بينهم سائق من مكتب المدعي العام لمكافحة المافيا، بتهمة الارتباط بالمافيا والابتزاز والعنف وإجراء مزادات مزورة وتهريب التبغ.

في بيان مطوّل، تناولت الشرطة الإيطالية بالتفصيل الأنشطة الجديدة لعصابة "دي لاورو" وتخليها "شبه الكامل" عن الأسلحة بعد الحروب بين الفصائل المتنازعة للسيطرة على حركة تهريب المخدرات التي أدمت المدينة الواقعة في جنوب إيطاليا لعقود.

وبعدما امتنعوا عن الأنشطة المسلحة من دون التخلي عن العنف، تخصص أعضاء العصابة، بالإضافة إلى تجارة التجزئة، في الاحتيال في المزادات القانونية من خلال تهديد المرشحين حتى ينسحبوا من المزاد. وبمجرد الاستحواذ على القطع، كانوا يبيعونها بسعر السوق، محققين مكاسب مالية كبيرة.

وتمت مصادرة ما يقرب من ثمانية ملايين يورو من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة.
 
 

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