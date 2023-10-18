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وقائع غريبة وبشعة تُسرد للمرة الأولى... اكتشفوا الجانب المظلم من ميكي ماوس!

منوعات
2023-10-18 | 07:46
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وقائع غريبة وبشعة تُسرد للمرة الأولى... اكتشفوا الجانب المظلم من ميكي ماوس!
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وقائع غريبة وبشعة تُسرد للمرة الأولى... اكتشفوا الجانب المظلم من ميكي ماوس!

وقائع غريبة وبشعة تُسرد للمرة الأولى... اكتشفوا الجانب المظلم من ميكي ماوس!

لقد كان ميكي ماوس رمزا للبهجة والفرح لمدة 100 عام حتى الآن - مع احتفال ديزني بالذكرى المئوية لتأسيسها هذا العام.

ومع ذلك، قد لا يعرف سوى القليل من الناس الوقائع المظلمة والغريبة التي تورط فيها فأر الرسوم المتحركة المحبوب على مر السنين، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

على سبيل المثال، قبل 93 عامًا، قام رسام الكاريكاتير الأميركي فلويد جوتفريدسون بتصوير أسبوع كامل من القصص المصورة اليومية التي حاول فيها الفأر الانتحار بعد أن رفضته ميني.

لحسن الحظ، تم إحباط كل محاولات ميكي بسبب العديد من الظروف الغريبة أو الأحداث السخيفة - مثل العثور على الماء باردًا جدًا بحيث لا يمكن الغرق فيه، أو عدم قدرته على تحديد كيفية تشغيل البندقية. قرر في النهاية أنه يريد أن يعيش، وتخلى عن مخططه الانتحاري.

ووفقًا لبعض التقارير، فإن الحالة الكئيبة لم يقترحها سوى والت ديزني نفسه، كما كتب Comics Alliance.

وتقول Game Informer إن المؤسس دفع الحكاية إلى الإنتاج، ويروي Mouse Planet أنه من المحتمل أن يكون Harold Lloyd's Haunted Spooks - حيث يحاول بطل الرواية قتل نفسه بطريقة كوميدية في سلسلة من المحاولات التهريجية - قد يكون بمثابة مصدر إلهام.

وتم إطلاق القصص المصورة في البداية في عام 1930، بعد أن تم اقتراحها في عام 1929، بعد نجاح الرسوم المتحركة ميكي ماوس.

وتضمنت في البداية أعمالًا فنية من Ub Iwerks - المشهور بكونه شريك والت التجاري ورسام رسوم متحركة مذهل - لكنه ترك الشركة، مما أدى إلى تولي فلويد جوتفريدسون مسؤولية القصص المصورة.

كما تضمنت الرسوم المتحركة قصصًا مروعة أخرى. في واحدة منها - أيضًا من عام 1930 - ابتكر ميكي طائرة محلية الصنع حتى يتمكن هو وميني من الاستمتاع بالرحلة الجوية.

لكن الأمور سرعان ما تسوء عندما تسقط صديقته من الأداة الغريبة ويتعين على الفأر أن يواجه العناصر العاصفة، لينتهي به الأمر في جزيرة مهجورة حيث يريد السكان أكله.

وفي مكان آخر، يجب على ميكي مواجهة اثنين من البلطجية الذين يختطفون ميني من أجل تعقب منجم ذهب مخفي يخص عمها.

وفي تدوينة على موقع Medium بعنوان الجانب المظلم من ميكي، كشفت الكاتبة جاسمين جيمس أيضًا كيف أنه على الرغم من كونه فأرًا، إلا أنه غالبًا ما كان يتم تصوير ميكي وهو يمزح ويشارك في القسوة على الحيوانات.

وتشير إلى احدى القصص المصورة التي يشعر فيها بالغضب الشديد لدرجة أن حصان السباق الذي راهن عليه لم يربح، وأوضح أن الأمر "لا يستحق حتى إرساله إلى مصنع الغراء".

وأشار مدون آخر، The Journal of Cartoon Overanalyzations، إلى أن سوء معاملة ميكي للمخلوقات الأخرى يتجاوز القصص المصورة - حيث قام بتحريف كلب نبيذ ليكون بمثابة محرك لمروحة الطائرة.

ويتحدث المنشور عن الرسوم المتحركة سيئة السمعة لـ Steamboat Willie، حيث يبدأ ميكي في استخدام الحيوانات كآلات موسيقية.

وكتب المؤلف: "هذا يتجاوز القسوة على الحيوانات، حيث يظهر ميكي وهو يؤرجح قطة من ذيلها ويرميها من القارب، ثم يجد العديد من الخنازير الصغيرة ترضع من أمها، فيلتقط الخنزير الأم ويهز كل أطفالها بالقوة باستثناء واحد. ثم يقوم بركل آخر طفلة من الخنزيرة الأم ويبدأ في الضغط على حلماتها كما لو كانت آلة أكورديون!"

وتعود أصول ميكي الشهيرة إلى رسم كاريكاتوري يسمى Hungry Hobos، والذي تم إنتاجه في عام 1928 ولم يتم العثور عليه إلا في عام 2011.

وأظهر كارتون ديزني شخصية كانت النموذج الأولي لميكي ماوس وتم اكتشافها لاحقًا في أرشيف الأفلام البريطانية.

وتُظهر اللقطات بالأبيض والأسود أوزوالد الأرنب المحظوظ وتم رسمها قبل وقت قصير من التخلي عن الشخصية وتحولها إلى ميكي ماوس في نفس العام.

وظهر ميكي لأول مرة في فيلم Steamboat Willie، وتم عرضه لأول مرة في مسرح كولوني في برودواي في 18 تشرين الثاني 1928.

ويعد الفيلم من أوائل الرسوم الكاريكاتورية التي استخدمت الصوت والموسيقى المتزامنين، مما جعل ميكي نجمًا. لقد ظهر في أكثر من 130 فيلمًا إلى جانب صديقته ميني ماوس والكلب بلوتو وأصدقائه دونالد داك وجوفي وغيرهم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تحتفل فيه شركة ديزني - الشركة التي أسسها والت ديزني في الولايات المتحدة عام 1923 - بالذكرى المئوية لتأسيسها.

وتحتفل قرية صغيرة في لينكولنشاير - التي زارها والت عام 1949 خلال رحلة إلى المملكة المتحدة - بارتباطها التاريخي بالشركة العملاقة.




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