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تجمع رجال أمن المطار حول حقيبتها... اعتقدوا أن لديها فأر بداخلها ولكن ما عثروا عليه وضعها في موقف محرج!
منوعات
2023-10-18 | 09:10
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تجمع رجال أمن المطار حول حقيبتها... اعتقدوا أن لديها فأر بداخلها ولكن ما عثروا عليه وضعها في موقف محرج!
تجمع رجال أمن المطار حول حقيبتها... اعتقدوا أن لديها فأر بداخلها ولكن ما عثروا عليه وضعها في موقف محرج!
استذكرت إحدى أفضل مقدمي البث الصوتي في أستراليا اللحظة المؤلمة عندما عثر أمن المطار على لعبة جنسية بين أمتعتها.
وكشفت لورا هنشو، المعروفة بمشاركتها في استضافة بودكاست KICPod الشهير، للمستمعين ومتابعيها على إنستغرام أنه تم إيقافها عند نقطة تفتيش أمنية أثناء سفرها لأن حراس الأمن اعتقدوا أن لديها "فأر" في حقيبتها، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وقالت في البرنامج: "واحدة من أكثر اللحظات المحرجة في حياتي".
وصلت لأخذ أمتعتها لتكتشف الأمن المحيط بحقيبتها.
وكشفت قائلة: "كان هناك ثلاثة رجال أمن يقفون حول حقيبتي... بدأ الخط يطول أكثر فأكثر، كان المطار مزدحما."
وأصبح الحادث المجهد بالفعل أكثر خطورة عندما كثف الأمن جهودهم لمعرفة ما كان داخل الحقيبة.
وقالت: "لقد وضعوا الشريط الأمني الخاص بهم ، وكانوا يقولون: لا تأتي إلى هنا... قلت لنفسي: يا إلهي، سوف يتم القبض علي".
وتم استجواب هنشو حول ما كان في حقيبتها وما إذا كان فأرة كمبيوتر.
وعندما بدأوا في تفتيش الحقيبة، تم الكشف عما كان تحمله هنشو بداخلها.
وصاحت قائلة: "كان يفتح الحقيبة، وهو لا يرتدي قفازات، ويسحب الهزاز الخاص بي إلى الخارج".
ومع السماح للمسافرين بإحضار منتجاتهم للبالغين على متن الطائرات، تم ترك هنشو دون وقوع أي حادث آخر.
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