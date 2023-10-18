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دعتها صديقتها إلى العشاء ثم طلبت منها أمرا لا يصدق... "هذا سلوك فظيع!"

منوعات
2023-10-18 | 11:33
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دعتها صديقتها إلى العشاء ثم طلبت منها أمرا لا يصدق... &quot;هذا سلوك فظيع!&quot;
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دعتها صديقتها إلى العشاء ثم طلبت منها أمرا لا يصدق... "هذا سلوك فظيع!"

دعتها صديقتها إلى العشاء ثم طلبت منها أمرا لا يصدق... "هذا سلوك فظيع!"

أصيبت إحدى السيدات بالصدمة عندما قامت صديقتها بأمر غير متوقع وطلبت منها دفع ثمن طعامها في حفل عشاء استضافتها فيه، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وانتقلت السيدة إلى موقع Mumsnet للتحدث عما حصل معها، وشاركت التفاصيل.

وكتبت: "لقد تمت دعوتنا إلى منزل أحد الأصدقاء لتناول العشاء، أخذنا معنا زجاجة من النبيذ الجيد، فلن نذهب أبدًا خاليي الأيدي".

وتابعت المرأة: "لقد تناولنا وجبة جيدة، لكنهم أرسلوا لنا رسالة بعد أن طلبوا المال عن كل شخص! اعتقدت أن هذا كان جنونًا ولن أطلب أبدًا من أي شخص دفع ثمن طعامه إذا قمت بدعوته".

ثم سألت السيدة رواد الموقع عما إذا كان لها ما يبرر كونها "منزعجة بعض الشيء" وأضافت أنها وشريكها قد قاما بالفعل بدعوة صديقتها إلى منزلهما في غضون بضعة أسابيع و"لن يطلبا أي شيء".

وسارع الجميع إلى التعليق على القصة المثيرة للدهشة.

وكتب أحد الأشخاص: "هذا سلوك فظيع!!! ما هو الخطأ في بعض الناس؟!"

ثم قال هذا المستخدم: "هذا فظ بشكل لا يصدق".

واقترحت سيدة أخرى: "إذا لم يتمكنوا من تحمل تكاليف الاستضافة، فكان ينبغي عليهم أن يطلبوا من الجميع الحضور وإحضار طبق من الطعام".
 

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