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أثناء تعميد رجل ستيني في بركة تجديف... طفت جثته على وجهها في الماء ولم يلاحظ أحد الأمر! (فيديو)

أثناء تعميد رجل ستيني في بركة تجديف... طفت جثته على وجهها في الماء ولم يلاحظ أحد الأمر! (فيديو)







ويمكن رؤية جثة روبرت سميث وهي تطفو على وجهها في الماء لمدة خمس دقائق على الأقل في لقطات تم التقاطها في الحديقة، وفق ما نقل موقع



ويظهر المقطع الرجل المصاب بمرض باركنسون البالغ من العمر 61 عامًا وهو يطفو تحت سطح الماء بينما تواصل القس المسيحية شيريل ريد بارتلي الصلاة والترديد.



وحشد 12 شخصًا على الأقل يراقبون دون أن يبدو أن أحدًا رأى السيد سميث ينزلق تحت السطح ويظل ساكنًا خلال الحفل الذي أقيم في وقت سابق من هذا الشهر.



وتم تصوير المعمودية في الحديقة الخلفية لعنوان خاص في إردينغتون، برمنغهام، بواسطة Life Changing Ministries وتم بثها مباشرة على صفحة الكنيسة على الفيسبوك على الرغم من اختصار البث وإزالة المنشور لاحقًا.

انتشر مقطع فيديو استثنائي يظهر اللحظة التي مات فيها جد أثناء تعميده في بركة تجديف، بينما يبدو أن القس والمصلين لم يلاحظوا ذلك.ويمكن رؤية جثة روبرت سميث وهي تطفو على وجهها في الماء لمدة خمس دقائق على الأقل في لقطات تم التقاطها في الحديقة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل ويظهر المقطع الرجل المصاب بمرض باركنسون البالغ من العمر 61 عامًا وهو يطفو تحت سطح الماء بينما تواصل القس المسيحية شيريل ريد بارتلي الصلاة والترديد.وحشد 12 شخصًا على الأقل يراقبون دون أن يبدو أن أحدًا رأى السيد سميث ينزلق تحت السطح ويظل ساكنًا خلال الحفل الذي أقيم في وقت سابق من هذا الشهر.وتم تصوير المعمودية في الحديقة الخلفية لعنوان خاص في إردينغتون، برمنغهام، بواسطة Life Changing Ministries وتم بثها مباشرة على صفحة الكنيسة على الفيسبوك على الرغم من اختصار البث وإزالة المنشور لاحقًا.