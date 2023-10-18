الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كلّ الحبّ كلّ الغرام
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حاولت العثور على أمها البيولوجية فخضعت لاختبار الحمض النووي... بدلا من والدتها وجدت إبنها؟!

منوعات
2023-10-18 | 11:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حاولت العثور على أمها البيولوجية فخضعت لاختبار الحمض النووي... بدلا من والدتها وجدت إبنها؟!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
6min
حاولت العثور على أمها البيولوجية فخضعت لاختبار الحمض النووي... بدلا من والدتها وجدت إبنها؟!

حاولت العثور على أمها البيولوجية فخضعت لاختبار الحمض النووي... بدلا من والدتها وجدت إبنها؟!

عندما خضعت ستايسي ميدينا لاختبار الحمض النووي خلال عيد ميلادها، لم تتوقع أبدًا ما قد تجده.

وبعد أن نشأت على يد والديها بالتبني، كانت ستايسي حريصة على تتبع تراثها ومعرفة المزيد عن المكان الذي أتت منه، وفق ما نقل موقع ذا صن.

ومع ذلك، عندما فتحت نتائج اختبارها في آذار 2021، صُدمت عندما اكتشفت أن أحد أفراد عائلتها مفقود منذ فترة طويلة ولم تكن تعلم بوجوده - وهو ابنها.

اندهشت ستايسي، 59 عامًا، التي تعيش في إلكو بولاية نيفادا بالولايات المتحدة الأميركية، مع زوجها مارك، 60 عامًا، وهو عامل منجم للذهب، عندما اكتشفت طفلها السري.

والآن تتحدث الأم إلى Fabulous كجزء من سلسلتها الجديدة My Life’s a Soap والتي يتحدث فيها فريق البرنامج مع الأشخاص الذين يمكن أن تكون حياتهم عبارة عن حبكات في البرامج.

وقالت: "كنت جالسة في مقهى عندما فتحت نتائج اختبار الحمض النووي وعندما رأيت كلمة "ابني" كدت أن أسقط هاتفي".

وأثناء نشأتها، كان والدا ستايسي، روشيل، التي توفيت عام 2003، وديفيد، الذي توفي عام 2021، منفتحين بشأن حقيقة تبنيها.

وقالت ستايسي: "لقد عشت طفولة سعيدة مع إخوتي الأكبر سناً، جيف وكريغ... ولكن عندما كنت في السادسة عشرة من عمري، شعرت بالرعب عندما اكتشفت أنني حامل، بينما كانت عائلتي مصدومة، فقد كانوا داعمين لي."

وأنجبت ستايسي ابنتها في كانون الثاني 1981، قبل يومين فقط من عيد ميلادها السابع عشر.

وقالت: "كوني أمًا شابة كان أمرًا صعبًا للغاية، لذلك عندما حملت مرة أخرى في عمر 21 عامًا بعد علاقة غرامية، أدركت أنني لا أستطيع الاحتفاظ بالطفل".

وتابعت: "لم أخبر والدي قط أنني حامل، ذهبت بقلب مفطور ولكن عازمًة على ذلك، إلى وكالة التبني التي سمحت لي باختيار والدي طفلي المستقبليين - زوجان يبدوان لطيفين ويتمتعان بحياة مستقرة."

وأنجبت ستايسي في 9 تشرين الثاني 1985، وقالت إنها لا تستطيع تذكر سوى جانبين من الولادة التي تلت ذلك.

وقالت: "الأولى هي الرسالة التي كتبتها، والتي أوضحت فيها أنني اخترت التبني حتى يتمكن طفلي من العيش حياة جيدة... لقد قمت بتضمين تفاصيل الاتصال الخاصة بي وتركتها لدى الوكالة، لذلك إذا أراد أن يجدني، فيمكنه ذلك."

وتابعت: "والثاني هو التواجد في متجر بعد أسبوع من الولادة. لاحظ شخص غريب نتوء طفلي وسألني إذا كان لدي المزيد من الأطفال. قلت "لا" تمامًا كما قالت ابنتي، التي كانت في الرابعة من عمرها، "نعم".

"لقد أوضحت أن لديها أخًا صغيرًا، لكنني تخليت عنه. كان الألم والشعور بالذنب لا يوصف"، بحسب ما أوضحت.

سر مفتوح
مع مرور السنين، غالبًا ما كانت ستايسي تفكر في ابنها وكانت صريحة مع مارك بشأنه بمجرد لقائهما في عام 1997.

وقالت: "التقينا في حانة وأخبرته قصتي. إذا اتصل بي ابني يومًا ما، لم أكن أريد أن يصاب مارك بالصدمة.

وحاول الزوجان، اللذان تزوجا في عام 2008، تكوين أسرة، لكن ستايسي أجهضت في عام 1999 ولم تتمكن أبدًا من إنجاب طفل.

وقالت ستايسي إنها كانت دائمًا تضع والديها البيولوجيين في مؤخرة ذهنها.

وقالت: "عندما سمعت عن اختبارات الحمض النووي في المنزل في عام 2019، فكرت: لماذا لا نجربها؟... لقد شعرت بسعادة غامرة عندما ربطتني نتائجي بأختين غير شقيقتين، ولكن من المحزن أن أعرف منهم أن والدي البيولوجي قد توفي."

ونظرًا لمدى خيبة أمل ستايسي لعدم العثور على والدتها البيولوجية، اشترى مارك في كانون الثاني 2021 لستيسي اختبار الحمض النووي لشركة 23andMe بمناسبة عيد ميلادها والذي جاء بنتائج مفاجئة.

وقالت: "على الرغم من أنني لم أعثر على أمي، إلا أن التطابق الذي ظهر هو ابني، وقد أجرى نفس اختبار الحمض النووي".

نتائج صادمة
وتابعت: "بمصافحة، راسلته عبر البريد الإلكتروني، متضمنًا رقمي إذا أراد التحدث معي... بعد ساعتين، أجاب قائلاً إنه يود التحدث. عندما سمعت صوته على الهاتف، ذاب قلبي."

وأشارت الى أن "أخبرني أن اسمه بن، وأنه يعيش على بعد تسع ساعات في كاليفورنيا، وأنه كان في القوات المسلحة ولديه خمسة أطفال... لقد شعرت بالارتياح عندما سمعت عن والدي بن اللطيفين وتربيتهما السعيدة، لكنني بكيت عندما سمعت أنه لم يتلق الرسالة التي تركتها له في وكالة التبني، وكان يبحث عني لسنوات، حتى أنه استأجر محققًا خاصًا".

وبعد يومين من أول مكالمة هاتفية، أجرت الأم والابن أول محادثة فيديو لهما.

قالت ستايسي: "لقد عملنا بشكل جيد للغاية وكان الأمر سرياليًا، ومنذ ذلك الحين تحدثنا يوميا. كنا في حاجة ماسة إلى اللقاء، لكن فيروس كورونا أجبرنا الانتظار لمدة عام."

اللقاء بعد سنوات عديدة
في آذار 2022، قادت ستايسي ومارك مسافة 600 ميل إلى منزل بن.

وقالت: "كنت متوترة، ولكن بمجرد أن خرج من الباب وهو يحمل طفله الأصغر بين ذراعيه، تعانقنا وفجأة عاد كل شيء إلى مكانه، لقد بدا الأمر طبيعيًا جدًا."

وأردثت: "لقد تعرفت بالفعل الى زوجته وأطفاله عبر مكالمة فيديو، وفي الأيام الأربعة التي قضيناها جميعًا معًا، عاملوني كأحد أفراد الأسرة... في الوطن، أصبحت روابطنا أقوى يومًا بعد يوم. لقد قمنا بالزيارة مرة أخرى، وكان ذلك رائعًا، وسيقضي بن وعائلته عيد الميلاد معنا هذا العام."

وأكدت: "إنها نعمة لا تصدق أن يكون لهم كل شيء في حياتي، عادةً ما يكون مارك سيئًا في شراء الهدايا، لكنني سأظل ممتنًة إلى الأبد لاختياره اختبار الحمض النووي في ذلك العام. لقد كانت هدية عيد ميلاد هي التي قادتني إلى ابني، ولم أستطع أن أكون أكثر سعادة."
 

آخر الأخبار

منوعات

العثور

البيولوجية

فخضعت

لاختبار

الحمض

النووي...

والدتها

إبنها؟!

LBCI التالي
مشاهد تفطر القلوب وتوثق حجم كارثة العدوان الإسرائيلي على مستشفى "المعمداني" في غزة (فيديو)
ابنة الـ 11 عاماً تُشعل حريقاً في منزل جدها انتقاماً...وهذه تفاصيل الحادثة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-10-02

من كوفيد إلى السرطان... آمال كبيرة باللقاحات المعتمدة على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال

LBCI
منوعات
2023-08-10

محاولة اختطاف طفلة من والدتها أدت الى فقدانها لاصبع قدمها...وتدخّل المارّة للامساك بالخاطف!

LBCI
أمن وقضاء
2023-08-03

تطور جديد في ملف لين طالب... الحمض النووي مطابق لخالها

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-08-02

تقنية علمية جديدة "تعيد الجينات إلى الحياة"... علماء يتحكمون في الحمض النووي البشري بالكهرباء!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:21

عثروا على جثة ابن الـ12 سنة متحللة وملفوفة ببطانية بمنزل والده... ما عانى منه الطفل قبل رحيله مفجع وهذه هوية الفاعل!

LBCI
منوعات
15:50

وضع أدوية مسهلة في حليب أخته بالرغم من معرفته بمرضها... السبب صادم!

LBCI
منوعات
12:54

خطفوه بالخطأ... عذبوه وهددوه وقنبلة وهمية خلّصت حياته!

LBCI
منوعات
12:12

جمعتهما الصداقة وفرقتهما رصاصة... أطلقت النار على صديقة طفولتها ثم سلمت نفسها: إليكم القصة الصادمة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2023-10-14

تقنية مذهلة... تعرّفوا على "الفستان المتغيّر السحري"! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-10-14

قبل خطابه المؤكد للدعم الأميركي لإسرائيل... بايدن يفقد توازنه ويتعثر مرتين! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-15

الأمم المتحدة: نحو مليون نازح في قطاع غزة في الأسبوع الأول من التصعيد مع إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-13

حزب الله يؤكد جهوزيته متى يحين وقت أي عمل ضد إسرائيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:59

ما هي مُجريات جلسة الكابينت الحربي؟ وهل يمكن الحديث عن إتجاهٍ للتصعيد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

تراجع كبير للبرازيل في الفترة الاخيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

الشعر أدب يتراوح بين الحلم والحقيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

هل هدأ القصف الإسرائيلي في الجنوب؟ وما هي المناطق التي طالها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

بايدن في تل أبيب دعماً لإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

من قلب برج البراجنة العين والقلب مع غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مجزرة واحدة... والعالم يتحدث عن روايتين محتلفتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الفيديوهات الاكثر تداولاً على السوشال ميديا بعد مجزرة المستشفى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

اهالي قطاع غزة يلملمون جروحهم والناجون من مجزرة "المعمداني" يروون قصصهم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:26

السفارة السعودية لدى لبنان لرعاياها: لمغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري والتقيد بقرار منع السفر

LBCI
منوعات
09:10

تجمع رجال أمن المطار حول حقيبتها... اعتقدوا أن لديها فأر بداخلها ولكن ما عثروا عليه وضعها في موقف محرج!

LBCI
خبر عاجل
04:49

بايدن: حزنت وغضبت بشأن الانفجار في المستشفى المعمداني أمس ويبدو أن الجانب الآخر وراء ذلك وليست إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
10:19

بايدن في مؤتمر صحفي من اسرائيل: سنقدم 100 مليون دولار مساعدات لغزة وللضفة الغربية وإسرائيل وافقت على إدخال المساعدات إلى المدنيين في غزة

LBCI
حال الطقس
01:11

احتمال تساقط أمطار محلية... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
خبر عاجل
01:25

الخارجية الأميركية رفعت مستوى التحذير من السفر إلى لبنان

LBCI
آخر الأخبار
07:08

معلومات الـLBCI: فرق الصليب الأحمر نجحت بمؤازرة الجيش اللبناني في سحب ثلاث جثث من منطقة علما الشعب الحدودية كانوا قتلوا قبل أيام وتم نقل الجثث الى احدى مستسفيات المنطقة

LBCI
خبر عاجل
23:37

المقاومة الإسلامية تعلن إستهداف دبابة ميركافا للجيش الإسرائيلي في موقع ‏الراهب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More