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حاولت العثور على أمها البيولوجية فخضعت لاختبار الحمض النووي... بدلا من والدتها وجدت إبنها؟!

حاولت العثور على أمها البيولوجية فخضعت لاختبار الحمض النووي... بدلا من والدتها وجدت إبنها؟!







وبعد أن نشأت على يد والديها بالتبني، كانت ستايسي حريصة على تتبع تراثها ومعرفة المزيد عن المكان الذي أتت منه، وفق ما نقل موقع



ومع ذلك، عندما فتحت نتائج اختبارها في آذار 2021، صُدمت عندما اكتشفت أن أحد أفراد عائلتها مفقود منذ فترة طويلة ولم تكن تعلم بوجوده - وهو ابنها.



اندهشت ستايسي، 59 عامًا، التي تعيش في إلكو بولاية نيفادا بالولايات المتحدة الأميركية، مع زوجها مارك، 60 عامًا، وهو عامل منجم للذهب، عندما اكتشفت طفلها السري.



والآن تتحدث الأم إلى Fabulous كجزء من سلسلتها الجديدة My Life’s a Soap والتي يتحدث فيها فريق البرنامج مع الأشخاص الذين يمكن أن تكون حياتهم عبارة عن حبكات في البرامج.



وقالت: "كنت جالسة في مقهى عندما فتحت نتائج اختبار الحمض النووي وعندما رأيت كلمة "ابني" كدت أن أسقط هاتفي".



وأثناء نشأتها، كان والدا ستايسي، روشيل، التي توفيت عام 2003، وديفيد، الذي توفي عام 2021، منفتحين بشأن حقيقة تبنيها.



وقالت ستايسي: "لقد عشت طفولة سعيدة مع إخوتي الأكبر سناً، جيف وكريغ... ولكن عندما كنت في السادسة عشرة من عمري، شعرت بالرعب عندما اكتشفت أنني حامل، بينما كانت عائلتي مصدومة، فقد كانوا داعمين لي."



وأنجبت ستايسي ابنتها في كانون الثاني 1981، قبل يومين فقط من عيد ميلادها السابع عشر.



وقالت: "كوني أمًا شابة كان أمرًا صعبًا للغاية، لذلك عندما حملت مرة أخرى في عمر 21 عامًا بعد علاقة غرامية، أدركت أنني لا أستطيع الاحتفاظ بالطفل".



وتابعت: "لم أخبر والدي قط أنني حامل، ذهبت بقلب مفطور ولكن عازمًة على ذلك، إلى وكالة التبني التي سمحت لي باختيار والدي طفلي المستقبليين - زوجان يبدوان لطيفين ويتمتعان بحياة مستقرة."



وأنجبت ستايسي في 9 تشرين الثاني 1985، وقالت إنها لا تستطيع تذكر سوى جانبين من الولادة التي تلت ذلك.



وقالت: "الأولى هي الرسالة التي كتبتها، والتي أوضحت فيها أنني اخترت التبني حتى يتمكن طفلي من العيش حياة جيدة... لقد قمت بتضمين تفاصيل الاتصال الخاصة بي وتركتها لدى الوكالة، لذلك إذا أراد أن يجدني، فيمكنه ذلك."



وتابعت: "والثاني هو التواجد في متجر بعد أسبوع من الولادة. لاحظ شخص غريب نتوء طفلي وسألني إذا كان لدي المزيد من الأطفال. قلت "لا" تمامًا كما قالت ابنتي، التي كانت في الرابعة من عمرها، "نعم".



"لقد أوضحت أن لديها أخًا صغيرًا، لكنني تخليت عنه. كان الألم والشعور بالذنب لا يوصف"، بحسب ما أوضحت.



سر مفتوح

مع مرور السنين، غالبًا ما كانت ستايسي تفكر في ابنها وكانت صريحة مع مارك بشأنه بمجرد لقائهما في عام 1997.



وقالت: "التقينا في حانة وأخبرته قصتي. إذا اتصل بي ابني يومًا ما، لم أكن أريد أن يصاب مارك بالصدمة.



وحاول الزوجان، اللذان تزوجا في عام 2008، تكوين أسرة، لكن ستايسي أجهضت في عام 1999 ولم تتمكن أبدًا من إنجاب طفل.



وقالت ستايسي إنها كانت دائمًا تضع والديها البيولوجيين في مؤخرة ذهنها.



وقالت: "عندما سمعت عن اختبارات الحمض النووي في المنزل في عام 2019، فكرت: لماذا لا نجربها؟... لقد شعرت بسعادة غامرة عندما ربطتني نتائجي بأختين غير شقيقتين، ولكن من المحزن أن أعرف منهم أن والدي البيولوجي قد توفي."



ونظرًا لمدى خيبة أمل ستايسي لعدم العثور على والدتها البيولوجية، اشترى مارك في كانون الثاني 2021 لستيسي اختبار الحمض النووي لشركة 23andMe بمناسبة عيد ميلادها والذي جاء بنتائج مفاجئة.



وقالت: "على الرغم من أنني لم أعثر على أمي، إلا أن التطابق الذي ظهر هو ابني، وقد أجرى نفس اختبار الحمض النووي".



نتائج صادمة

وتابعت: "بمصافحة، راسلته عبر البريد الإلكتروني، متضمنًا رقمي إذا أراد التحدث معي... بعد ساعتين، أجاب قائلاً إنه يود التحدث. عندما سمعت صوته على الهاتف، ذاب قلبي."



وأشارت الى أن "أخبرني أن اسمه بن، وأنه يعيش على بعد تسع ساعات في كاليفورنيا، وأنه كان في القوات المسلحة ولديه خمسة أطفال... لقد شعرت بالارتياح عندما سمعت عن والدي بن اللطيفين وتربيتهما السعيدة، لكنني بكيت عندما سمعت أنه لم يتلق الرسالة التي تركتها له في وكالة التبني، وكان يبحث عني لسنوات، حتى أنه استأجر محققًا خاصًا".



وبعد يومين من أول مكالمة هاتفية، أجرت الأم والابن أول محادثة فيديو لهما.



قالت ستايسي: "لقد عملنا بشكل جيد للغاية وكان الأمر سرياليًا، ومنذ ذلك الحين تحدثنا يوميا. كنا في حاجة ماسة إلى اللقاء، لكن فيروس كورونا أجبرنا الانتظار لمدة عام."



اللقاء بعد سنوات عديدة

في آذار 2022، قادت ستايسي ومارك مسافة 600 ميل إلى منزل بن.



وقالت: "كنت متوترة، ولكن بمجرد أن خرج من الباب وهو يحمل طفله الأصغر بين ذراعيه، تعانقنا وفجأة عاد كل شيء إلى مكانه، لقد بدا الأمر طبيعيًا جدًا."



وأردثت: "لقد تعرفت بالفعل الى زوجته وأطفاله عبر مكالمة فيديو، وفي الأيام الأربعة التي قضيناها جميعًا معًا، عاملوني كأحد أفراد الأسرة... في الوطن، أصبحت روابطنا أقوى يومًا بعد يوم. لقد قمنا بالزيارة مرة أخرى، وكان ذلك رائعًا، وسيقضي بن وعائلته عيد الميلاد معنا هذا العام."



وأكدت: "إنها نعمة لا تصدق أن يكون لهم كل شيء في حياتي، عادةً ما يكون مارك سيئًا في شراء الهدايا، لكنني سأظل ممتنًة إلى الأبد لاختياره اختبار الحمض النووي في ذلك العام. لقد كانت هدية عيد ميلاد هي التي قادتني إلى ابني، ولم أستطع أن أكون أكثر سعادة."

عندما خضعت ستايسي ميدينا لاختبار الحمض النووي خلال عيد ميلادها، لم تتوقع أبدًا ما قد تجده.وبعد أن نشأت على يد والديها بالتبني، كانت ستايسي حريصة على تتبع تراثها ومعرفة المزيد عن المكان الذي أتت منه، وفق ما نقل موقع ذا صن ومع ذلك، عندما فتحت نتائج اختبارها في آذار 2021، صُدمت عندما اكتشفت أن أحد أفراد عائلتها مفقود منذ فترة طويلة ولم تكن تعلم بوجوده - وهو ابنها.اندهشت ستايسي، 59 عامًا، التي تعيش في إلكو بولاية نيفادا بالولايات المتحدة الأميركية، مع زوجها مارك، 60 عامًا، وهو عامل منجم للذهب، عندما اكتشفت طفلها السري.والآن تتحدث الأم إلى Fabulous كجزء من سلسلتها الجديدة My Life’s a Soap والتي يتحدث فيها فريق البرنامج مع الأشخاص الذين يمكن أن تكون حياتهم عبارة عن حبكات في البرامج.وقالت: "كنت جالسة في مقهى عندما فتحت نتائج اختبار الحمض النووي وعندما رأيت كلمة "ابني" كدت أن أسقط هاتفي".وأثناء نشأتها، كان والدا ستايسي، روشيل، التي توفيت عام 2003، وديفيد، الذي توفي عام 2021، منفتحين بشأن حقيقة تبنيها.وقالت ستايسي: "لقد عشت طفولة سعيدة مع إخوتي الأكبر سناً، جيف وكريغ... ولكن عندما كنت في السادسة عشرة من عمري، شعرت بالرعب عندما اكتشفت أنني حامل، بينما كانت عائلتي مصدومة، فقد كانوا داعمين لي."وأنجبت ستايسي ابنتها في كانون الثاني 1981، قبل يومين فقط من عيد ميلادها السابع عشر.وقالت: "كوني أمًا شابة كان أمرًا صعبًا للغاية، لذلك عندما حملت مرة أخرى في عمر 21 عامًا بعد علاقة غرامية، أدركت أنني لا أستطيع الاحتفاظ بالطفل".وتابعت: "لم أخبر والدي قط أنني حامل، ذهبت بقلب مفطور ولكن عازمًة على ذلك، إلى وكالة التبني التي سمحت لي باختيار والدي طفلي المستقبليين - زوجان يبدوان لطيفين ويتمتعان بحياة مستقرة."وأنجبت ستايسي في 9 تشرين الثاني 1985، وقالت إنها لا تستطيع تذكر سوى جانبين من الولادة التي تلت ذلك.وقالت: "الأولى هي الرسالة التي كتبتها، والتي أوضحت فيها أنني اخترت التبني حتى يتمكن طفلي من العيش حياة جيدة... لقد قمت بتضمين تفاصيل الاتصال الخاصة بي وتركتها لدى الوكالة، لذلك إذا أراد أن يجدني، فيمكنه ذلك."وتابعت: "والثاني هو التواجد في متجر بعد أسبوع من الولادة. لاحظ شخص غريب نتوء طفلي وسألني إذا كان لدي المزيد من الأطفال. قلت "لا" تمامًا كما قالت ابنتي، التي كانت في الرابعة من عمرها، "نعم"."لقد أوضحت أن لديها أخًا صغيرًا، لكنني تخليت عنه. كان الألم والشعور بالذنب لا يوصف"، بحسب ما أوضحت.سر مفتوحمع مرور السنين، غالبًا ما كانت ستايسي تفكر في ابنها وكانت صريحة مع مارك بشأنه بمجرد لقائهما في عام 1997.وقالت: "التقينا في حانة وأخبرته قصتي. إذا اتصل بي ابني يومًا ما، لم أكن أريد أن يصاب مارك بالصدمة.وحاول الزوجان، اللذان تزوجا في عام 2008، تكوين أسرة، لكن ستايسي أجهضت في عام 1999 ولم تتمكن أبدًا من إنجاب طفل.وقالت ستايسي إنها كانت دائمًا تضع والديها البيولوجيين في مؤخرة ذهنها.وقالت: "عندما سمعت عن اختبارات الحمض النووي في المنزل في عام 2019، فكرت: لماذا لا نجربها؟... لقد شعرت بسعادة غامرة عندما ربطتني نتائجي بأختين غير شقيقتين، ولكن من المحزن أن أعرف منهم أن والدي البيولوجي قد توفي."ونظرًا لمدى خيبة أمل ستايسي لعدم العثور على والدتها البيولوجية، اشترى مارك في كانون الثاني 2021 لستيسي اختبار الحمض النووي لشركة 23andMe بمناسبة عيد ميلادها والذي جاء بنتائج مفاجئة.وقالت: "على الرغم من أنني لم أعثر على أمي، إلا أن التطابق الذي ظهر هو ابني، وقد أجرى نفس اختبار الحمض النووي".نتائج صادمةوتابعت: "بمصافحة، راسلته عبر البريد الإلكتروني، متضمنًا رقمي إذا أراد التحدث معي... بعد ساعتين، أجاب قائلاً إنه يود التحدث. عندما سمعت صوته على الهاتف، ذاب قلبي."وأشارت الى أن "أخبرني أن اسمه بن، وأنه يعيش على بعد تسع ساعات في كاليفورنيا، وأنه كان في القوات المسلحة ولديه خمسة أطفال... لقد شعرت بالارتياح عندما سمعت عن والدي بن اللطيفين وتربيتهما السعيدة، لكنني بكيت عندما سمعت أنه لم يتلق الرسالة التي تركتها له في وكالة التبني، وكان يبحث عني لسنوات، حتى أنه استأجر محققًا خاصًا".وبعد يومين من أول مكالمة هاتفية، أجرت الأم والابن أول محادثة فيديو لهما.قالت ستايسي: "لقد عملنا بشكل جيد للغاية وكان الأمر سرياليًا، ومنذ ذلك الحين تحدثنا يوميا. كنا في حاجة ماسة إلى اللقاء، لكن فيروس كورونا أجبرنا الانتظار لمدة عام."اللقاء بعد سنوات عديدةفي آذار 2022، قادت ستايسي ومارك مسافة 600 ميل إلى منزل بن.وقالت: "كنت متوترة، ولكن بمجرد أن خرج من الباب وهو يحمل طفله الأصغر بين ذراعيه، تعانقنا وفجأة عاد كل شيء إلى مكانه، لقد بدا الأمر طبيعيًا جدًا."وأردثت: "لقد تعرفت بالفعل الى زوجته وأطفاله عبر مكالمة فيديو، وفي الأيام الأربعة التي قضيناها جميعًا معًا، عاملوني كأحد أفراد الأسرة... في الوطن، أصبحت روابطنا أقوى يومًا بعد يوم. لقد قمنا بالزيارة مرة أخرى، وكان ذلك رائعًا، وسيقضي بن وعائلته عيد الميلاد معنا هذا العام."وأكدت: "إنها نعمة لا تصدق أن يكون لهم كل شيء في حياتي، عادةً ما يكون مارك سيئًا في شراء الهدايا، لكنني سأظل ممتنًة إلى الأبد لاختياره اختبار الحمض النووي في ذلك العام. لقد كانت هدية عيد ميلاد هي التي قادتني إلى ابني، ولم أستطع أن أكون أكثر سعادة."