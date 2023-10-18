الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كلّ الحبّ كلّ الغرام
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جمعتهما الصداقة وفرقتهما رصاصة... أطلقت النار على صديقة طفولتها ثم سلمت نفسها: إليكم القصة الصادمة!

منوعات
2023-10-18 | 12:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جمعتهما الصداقة وفرقتهما رصاصة... أطلقت النار على صديقة طفولتها ثم سلمت نفسها: إليكم القصة الصادمة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
جمعتهما الصداقة وفرقتهما رصاصة... أطلقت النار على صديقة طفولتها ثم سلمت نفسها: إليكم القصة الصادمة!

جمعتهما الصداقة وفرقتهما رصاصة... أطلقت النار على صديقة طفولتها ثم سلمت نفسها: إليكم القصة الصادمة!

قُتلت امرأة في ولاية ميشيغان الأميركية بالرصاص أثناء مشاجرة مع صديقة قديمة أثناء وجودها في حفل استقبال مولود جديد، مما دفع ابن الضحية إلى ضرب المشتبه بها بسيارته، وفقًا للشرطة المحلية، وفق ما نقل موقع نيوزويك.

وفي التفاصيل، كانت المرأة، التي حددتها العائلة في GoFundMe على أنها فيبي ويليامز البالغة من العمر 53 عامًا، تحضر حفل استقبال طفل لابنة أختها في منزل في شارع إدمور في ديترويت بولاية ميشيغان، يوم الأحد عندما دخلت في مشاجرة مع صديقتها.

وقال أقارب ويليامز، التي كان لديها ولدان وثلاثة أحفاد، لمحطة WXYZ المحلية إن صديقة ويليامز القديمة لم تتم دعوتها إلى الحفل ولكنها حضرت على أي حال.

وبدأت المرأتان في الجدال حول أحد أبناء ويليامز، الذي كان يحضر أيضًا حفل استقبال المولود الجديد، وفقًا للمنفذ. المشتبه بها، التي حددتها وسائل الإعلام المحلية فقط على أنهت امرأة من إبسيلانتي تبلغ من العمر 46 عامًا، اتهمت ابن ويليامز بارتكاب جريمة، حتى أنها ذهب إلى قسم شرطة ديترويت (DPD) قبل أيام من إطلاق النار المميت.

وردًا على طلب نيوزويك للتعليق وتحديث القضية، أرسل متحدث باسم DPD مقطع فيديو لمؤتمر صحفي عقدته الكابتن دونا ماكورد يوم الاثنين.

وقال قريب ويليامز إنه خلال المشاجرة، ضربت الضحية المشتبه بها قبل إطلاق النار المميت.

وقالت ابنة أخت ويليامز شافوندا كارتر لـ WXYZ أن المشتبه بها صديقة للعائلة.

وقالت كارتر: "لقد كانتا أصدقاء منذ أن كانوا أطفالاً، لا أفهم لماذا تسحب مسدسًا حتى."

وقالت ماكورد إن المشتبه بها غادرت منزل ديترويت حيث أقيم حفل استقبال المولود الجديد واتصلت بالشرطة للإبلاغ عما فعلته. قادت سيارتها إلى المنطقة التاسعة التابعة لـ DPD في شارع Gratiot، على بعد أميال قليلة من المنزل الذي حدث فيه حفل استقبال الطفل وإطلاق النار.

وقالت ماكورد إن ابن ويليامز تبع المشتبه بها وضربها بسيارته بينما كانت تسير في مركز الشرطة لتسليم نفسها. وقالت إدارة الشرطة إن الابن، الذي لم يتم الكشف عن هويته، تم احتجازه.

وقالت مكورد إن المرأة نُقلت إلى المستشفى في حالة خطيرة. وكانت حالتها غير معروفة حتى ليلة الثلاثاء.

وقال أفراد عائلة المشتبه بها في إطلاق النار لـ WXYZ إنهم يعتقدون أنها تصرفت دفاعًا عن النفس في المشاجرة المميتة مع ويليامز.

ومع ذلك، قالت عائلة ويليامز إنه لم يكن هناك حاجة مطلقًا لإحضار مسدس إلى الحفل او استخدامه في الموقف الحاصل.

وقالت كارتر لمحطة التلفزيون: "كان بإمكانكم القتال للتو. لم يكن عليكم سحب سلاح... هناك أطفال في المنزل. هناك الكثير من الناس في المنزل، فلماذا تسحبين سلاحك؟"

وقالت ماكورد إن محققي جرائم القتل في شرطة ديترويت الذين يحققون في القضية سيحولون النتائج التي توصلوا إليها إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة واين، الذي سيحدد الاتهامات الرسمية.
 

آخر الأخبار

منوعات

الصداقة

وفرقتهما

رصاصة...

أطلقت

النار

صديقة

طفولتها

نفسها:

إليكم

القصة

الصادمة!

LBCI التالي
مشاهد تفطر القلوب وتوثق حجم كارثة العدوان الإسرائيلي على مستشفى "المعمداني" في غزة (فيديو)
ابنة الـ 11 عاماً تُشعل حريقاً في منزل جدها انتقاماً...وهذه تفاصيل الحادثة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-09-28

في لحظة مرعبة... إبنة الـ3 سنوات حملت المسدس وأطلقت النار على نفسها وهذا مصيرها! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-09-20

ألغى زواجه من حبيبته بسبب لحيته وشقيقتها... إليكم القصة الصادمة!

LBCI
منوعات
2023-08-08

فقدت حياتها من أجل 4 دولارات... تشاجرت مع سائق التاكسي بسبب الأجرة وحلّت الكارثة: إليكم القصة الصادمة!

LBCI
منوعات
2023-10-16

شابة ولدت بمهبلين..."أقدم محتوى للبالغين واتفقت مع حبيبي: مهبل واحد للعمل والآخر له": إليكم القصة الغريبة!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:21

عثروا على جثة ابن الـ12 سنة متحللة وملفوفة ببطانية بمنزل والده... ما عانى منه الطفل قبل رحيله مفجع وهذه هوية الفاعل!

LBCI
منوعات
15:50

وضع أدوية مسهلة في حليب أخته بالرغم من معرفته بمرضها... السبب صادم!

LBCI
منوعات
12:54

خطفوه بالخطأ... عذبوه وهددوه وقنبلة وهمية خلّصت حياته!

LBCI
منوعات
11:58

حاولت العثور على أمها البيولوجية فخضعت لاختبار الحمض النووي... بدلا من والدتها وجدت إبنها؟!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2023-10-14

تقنية مذهلة... تعرّفوا على "الفستان المتغيّر السحري"! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-10-14

قبل خطابه المؤكد للدعم الأميركي لإسرائيل... بايدن يفقد توازنه ويتعثر مرتين! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-15

الأمم المتحدة: نحو مليون نازح في قطاع غزة في الأسبوع الأول من التصعيد مع إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-13

حزب الله يؤكد جهوزيته متى يحين وقت أي عمل ضد إسرائيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:59

ما هي مُجريات جلسة الكابينت الحربي؟ وهل يمكن الحديث عن إتجاهٍ للتصعيد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

تراجع كبير للبرازيل في الفترة الاخيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

الشعر أدب يتراوح بين الحلم والحقيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

هل هدأ القصف الإسرائيلي في الجنوب؟ وما هي المناطق التي طالها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

بايدن في تل أبيب دعماً لإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

من قلب برج البراجنة العين والقلب مع غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مجزرة واحدة... والعالم يتحدث عن روايتين محتلفتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الفيديوهات الاكثر تداولاً على السوشال ميديا بعد مجزرة المستشفى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

اهالي قطاع غزة يلملمون جروحهم والناجون من مجزرة "المعمداني" يروون قصصهم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:26

السفارة السعودية لدى لبنان لرعاياها: لمغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري والتقيد بقرار منع السفر

LBCI
منوعات
09:10

تجمع رجال أمن المطار حول حقيبتها... اعتقدوا أن لديها فأر بداخلها ولكن ما عثروا عليه وضعها في موقف محرج!

LBCI
خبر عاجل
04:49

بايدن: حزنت وغضبت بشأن الانفجار في المستشفى المعمداني أمس ويبدو أن الجانب الآخر وراء ذلك وليست إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
10:19

بايدن في مؤتمر صحفي من اسرائيل: سنقدم 100 مليون دولار مساعدات لغزة وللضفة الغربية وإسرائيل وافقت على إدخال المساعدات إلى المدنيين في غزة

LBCI
حال الطقس
01:11

احتمال تساقط أمطار محلية... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
خبر عاجل
01:25

الخارجية الأميركية رفعت مستوى التحذير من السفر إلى لبنان

LBCI
آخر الأخبار
07:08

معلومات الـLBCI: فرق الصليب الأحمر نجحت بمؤازرة الجيش اللبناني في سحب ثلاث جثث من منطقة علما الشعب الحدودية كانوا قتلوا قبل أيام وتم نقل الجثث الى احدى مستسفيات المنطقة

LBCI
خبر عاجل
23:37

المقاومة الإسلامية تعلن إستهداف دبابة ميركافا للجيش الإسرائيلي في موقع ‏الراهب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More