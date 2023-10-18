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خطفوه بالخطأ... عذبوه وهددوه وقنبلة وهمية خلّصت حياته!

منوعات
2023-10-18 | 12:54
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خطفوه بالخطأ... عذبوه وهددوه وقنبلة وهمية خلّصت حياته!
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خطفوه بالخطأ... عذبوه وهددوه وقنبلة وهمية خلّصت حياته!

خطفوه بالخطأ... عذبوه وهددوه وقنبلة وهمية خلّصت حياته!

اتُهم ثلاثة رجال باختطاف رجل من فلوريدا وقذفه بالماء وتعذيبه، ليقوم بعد ذلك بالابلاغ عن وجود قنبلة حتى تنقذه الشرطة.

في 13 تشرين الأول الفائت، غادر رجل منزله في فورت لودرديل بين الساعة 7:30 صباحًا و8 صباحًا، وفقًا لشكوى جنائية مقدمة في المنطقة الجنوبية من فلوريدا. 

وأثناء اقترابه من سيارته، واجه ثلاثة مشتبه بهم – تم تحديدهم على أنهم الأخوين جيفري أريستا وجوناثان أريستا، وريموند غوميز – الذين لوحوا بمسدس وأمروه بدخول سيارة دودج تشارجر بيضاء بنوافذ مظللة وضوء للشرطة، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

وأثناء القيادة إلى Airbnb القريبة، أُجبر الضحية على ارتداء غطاء رأس أسود لإعاقة رؤيته، بينما قام أحد الرجال بإلقاء هاتفه الخلوي خارج السيارة، وفقًا للشكوى. ولدى وصوله إلى المنزل، طلب جيفري من الرجل التعريف عن نفسه، "مما يعني أنهم خطفوا الشخص الخطأ".

وجاء في الشكوى أن "الخاطفين أكدوا ذلك أيضًا عندما أخرجوا محفظة الضحية من جيبه وفحصوا هويته". وقالت الشكوى إن الرجال تساءلوا عن سبب قيادة "زميلهم بالعمل" لسيارة الرجل يوم الخميس الفائت، وطالبوا "بمعرفة مكان الأموال"، مشيرة إلى أن الهدف من الجريمة كانت الأموال المزعومة المستحقة لهم.

وجاء في الشكوى أن "الخاطفين هددوا الضحية بوضع مثقاب كهربائي على جلده وتوجيه الأسلحة النارية نحو رأسه... في مرحلة ما، أجبر الخاطفون الضحية على الدخول إلى الحمام داخل السكن حيث غطوا وجهه بأربعة أو خمسة أقنعة سوداء وسكبوا دلاء من الماء عليه، مما أدى فعليًا إلى ايهامه بالغرق. خلال هذا الوقت، اعتقد الضحية أنه سوف يغرق."

ثم قام الرجال الثلاثة "بطرح أفكار" حول كيفية "استدراج" الهدف المقصود، وتزويد الضحية بهاتف جديد أثناء الوصول إلى حساب iCloud الخاص به من أجل الحصول على رقم هاتف زميلهم بالعمل ووضع خطط لعقد اجتماع، حسبما تابعت الشكوى.

وبعد الساعة 7:30 مساءً، قاد غوميز الرجل وجيفري إلى شقته، حيث دخل جيفري و"لوح بسلاح ناري فضي" قبل أن يتصل بشقيقه ليحضر له المخدرات، وفقًا للشكوى، "عندما كان الخاطفون الثلاثة معًا في شقة الضحية، تلقى الضحية رسالة نصية من زميلهم بالعمل تفيد بأنه موجود في العمل".

وبعد وصول الرجال الأربعة في 14 تشرين الأول، سُمح للضحية بدخول عمل زميلهم بالعمل. ولكن بمجرد دخوله، انتهى به الأمر إلى التهديد بوجود قنبلة من أجل "الحصول على رد سريع من الشرطة"، وفقًا للشكوى. وتم القبض على الخاطفين في نهاية المطاف.

ومثل جيفري وجوناثان يوم الاثنين أمام المحكمة الفيدرالية بتهمة الاختطاف، وفقًا لما ذكرته شبكة ABC News، التي أشارت إلى أن غوميز لم يمثل أمام المحكمة بعد.
 

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