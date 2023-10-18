وضع أدوية مسهلة في حليب أخته بالرغم من معرفته بمرضها... السبب صادم!

أب جمع أشلاء أطفاله في أكياس وصرخته هزت مواقع التواصل الاجتماعي..."أولادي ماتوا كلن"! (فيديو)

أب جمع أشلاء أطفاله في أكياس وصرخته هزت مواقع التواصل الاجتماعي..."أولادي ماتوا كلن"! (فيديو)

الإبتسامة كانت على وجوههم... المشاهد الأخيرة لأطفال مستشفى المعمداني بغزة قبل وقوع المجزرة (فيديو)