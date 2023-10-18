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وضع أدوية مسهلة في حليب أخته بالرغم من معرفته بمرضها... السبب صادم!
منوعات
2023-10-18 | 15:50
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وضع أدوية مسهلة في حليب أخته بالرغم من معرفته بمرضها... السبب صادم!
وضع أدوية مسهلة في حليب أخته بالرغم من معرفته بمرضها... السبب صادم!
انكشف التنافس بين الأشقاء على ميراث الأسرة في المحكمة بعد أن صورت أخت شقيقها وهو يضع أدوية مسهلة في حليبها في محاولة لإجبارها على مغادرة منزل الأسرة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
والتقطت كاميرا شقيقته شارون، روبرت مكابي (69 عاما) وهو يضع المسهلات في حليبها مرتين أو ثلاث مرات على مدى أسبوعين في منزلهما الواقع في شارع ستاركي في هيوود.
وعانت شارون، المصابة بالتهاب البنكرياس، من آلام في المعدة في نيسان 2020 بعد العملية التخريبية واضطرت إلى دخول المستشفى.
وبعد هذه الحادثة نصبت شارون مصيدة الكاميرا عندما لاحظت أن حليبها تفوح منه رائحة مواد كيميائية، وعندما اكتشفت ما يحدث قالت: "لقد صدمت وحزنت لأنه يمكن أن يكون خبيثًا وانتقاميًا تجاهي".
وقال القاضي موريس غرين أثناء النطق بالحكم: "لقد تضمن هذا نوعًا من التنافس بين الأشقاء الذي لا ينبغي لرجل في مثل سنك أن يشارك فيه".
وأضاف: "ما فعلته كان سلوكًا غير مبرر، وهو سلوك حدث، كنت تعلم أن أختك تعاني من مشاكل صحية".
واستأجرت والدتها المنزل من المجلس قبل وفاتها، وبعد وفاتها استمر روبرت وشارون والأخ الآخر ديزموند في العيش هناك.
واستمعت محكمة التاج في شارع مينشول إلى كيف أصبح روبرت فيما بعد مالكًا للعقار، حيث كان "اسمه مكتوبًا على الأوراق" لكن شقيقه الآخر، دينيس، هو الذي "موّل الرهن العقاري".
وساءت الأمور عندما توفي دينيس وترك المنزل لابن شارون في وصيته.
وهو ما يعتقد أنه من حقه لأنه سدد الرهن العقاري على المنزل.
وقالت شارون: "لقد مررت بالجحيم طوال السنوات الثلاث والنصف الماضية وأنا أفكر فيما فعله بي.
وقالت: "أعتقد حقًا أنه سيفعل أي شيء ليجعلني أترك منزل عائلتي منذ 41 عامًا، ولم يعد لدي أي اتصال مع إخوتيK أشعر وكأنني أعاقب من قبلهم."
واعترف روبرت بأنه مذنب في إدارة شيء ضار بشكل ضار لإزعاج أو جرح أو ظلم، بموجب قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص لعام 1861.
لقد تم إخضاعه لأمر مجتمعي لمدة 18 شهرًا ؛ وأمرت بإكمال 80 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر و15 يومًا من متطلبات نشاط إعادة التأهيل.
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