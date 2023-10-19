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"أريد أن أقول إنه صديقي لكنه يكرهني حقًا "... الطائر نفسه يهاجمه يوميا خلال عودته من عمله: انه استهداف! (فيديو)

منوعات
2023-10-19 | 03:14
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&quot;أريد أن أقول إنه صديقي لكنه يكرهني حقًا &quot;... الطائر نفسه يهاجمه يوميا خلال عودته من عمله: انه استهداف! (فيديو)
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"أريد أن أقول إنه صديقي لكنه يكرهني حقًا "... الطائر نفسه يهاجمه يوميا خلال عودته من عمله: انه استهداف! (فيديو)

"أريد أن أقول إنه صديقي لكنه يكرهني حقًا "... الطائر نفسه يهاجمه يوميا خلال عودته من عمله: انه استهداف! (فيديو)

يدعي رجل أن طائرًا إقليميًا قد استهدفه بعد مهاجمته يومًا بعد يوم وهو في طريقه إلى المنزل من العمل.

ويعيش أليخاندرو ريوس، البالغ من العمر 25 عامًا، في بريسبان بأستراليا، ويعود بالدراجة إلى منزله من وظيفته في تقديم الطعام بالمطبخ كل يوم، كما ذكرت SWNS.

وقال ريوس إن طائر العقعق نقره لأول مرة على رأسه في 20 أيلول، وكان يعتقد أن ذلك كان حدثًا غريبًا، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وقال: "في المرة الأولى شعرت بشيء يطرق رأسي... كنت قلقا بعض الشيء... ظننت أن قطعة من الفاكهة سقطت من شجرة أو أن أحداً ضربني".

وقال ريوس إنه سرعان ما أدرك أنه أصبح هدفًا للطائر بعد أن تعرض لهجوم مرات عدة في نفس طريقه إلى المنزل.

وأضاف: "في النهاية، كان الأمر مضحكًا لأنني كنت أعلم أنه قادم"، قال لـ SWNS حول إدراكه أنه سيتعرض للضرب أكثر من مرة.

وقال عامل المطبخ، الذي كان يرتدي خوذة في مقطع الفيديو الذي صور الهجوم، إنه يتأكد من أن الطائر لا يضرب عينيه.

وأضاف ريوس أيضًا روابط مضغوطة إلى خوذته للتأكد من أن الطائر لن يؤذي رأسه بأي صفة.

ويعتقد أن طائر العقعق يتذكر الوجوه، وهو أمر قال ريوس إنه تذكره عندما أدرك نوع الطائر الذي كان يلاحقه.

وسوف تهاجم طيور العقعق الأشياء التي تعتبرها تهديدًا؛ يتذكرون الوجوه ويميلون إلى الاحتفاظ بالذكريات لفترات طويلة من الزمن، وفقًا لوزارة البيئة والمياه التابعة لحكومة جنوب أستراليا.

وقال ريوس إنه اعتقد في البداية أن الطائر لا يحبه لأنه كان يركب دراجة، لكنه سرعان ما أدرك أن ذلك غير صحيح، حيث مر به أشخاص آخرون بالدراجة ولم يتعرضوا للهجوم.

وبغض النظر عن ذلك، قال ريوس إنه يعتبر الطائر صديقًا حتى لو كان الحيوان لا يحبه حقًا.

وأكد: "أنا أحب الحيوانات، لذلك أريد أن أقول إنه صديقي - لكنه في الحقيقة يكرهني حقًا."
 
 

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