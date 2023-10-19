جائزة اللغة الفرنسية تُمنح للسنة الثانية توالياً لكاتبة من موريشيوس

جائزة اللغة الفرنسية تُمنح للسنة الثانية توالياً لكاتبة من موريشيوس



فازت كاتبة من موريشيوس للعام الثاني على التوالي بجائزة اللغة الفرنسية، إذ حصلت عليها الأربعاء أناندا ديفي خلفاً لناتاشا أبانا.



وتُمنح الجائزة التي تبلغ قيمتها عشرة آلاف يورو خلال معرض الكتاب في مدينة بريف لا غايارد في جنوب غرب فرنسا لـ"شخصية من العالم الأدبي أو الفني أو العلمي" تساهم أعمالها في تألق اللغة الفرنسية.



وللفائزة أناندا ديفي (66 عاماً) مجموعة من القصص القصيرة والقصائد وروايات عن موريشيوس أو أماكن أخرى كالهند، منها "ضحكة الآلهة" و"الساري الأخضر" و"السفير الحزين". وهي أيضًا عالمة إثنولوجيا ومترجمة.



وتحمل روايتها الأحدث التي صدرت في آب الفائت عنوان "يوم الحرباء" وصدرت عن دار "غاليمار".



وفي عام 2014، حصلت على جائزة تألق اللغة والأدب الفرنسي التي تمنحها الأكاديمية الفرنسية.



وتتميز لجنة تحكيم الجائزة بكونها تضم عضوين من الأكاديمية الفرنسية هما داني لافيريير ودانييل سالناف، وآخرين من أكاديمية "غونكور" كالطاهر بن جلون.



وتقام الدورة الحادية والأربعون لمعرض بريف هذه السنة من 10 إلى 12 تشرين الثاني المقبل، وترئسها الصحافية فلورانس أوبينا.