"اعتقد انك ظريف"... وزعت بطاقات على الرجال في الشارع بحثاً عن الحب: إليكم قصتها الغريبة!

"اعتقد انك ظريف"... وزعت بطاقات على الرجال في الشارع بحثاً عن الحب: إليكم قصتها الغريبة!

العثور على نحو 350 من بين القطع الألفين المسروقة من المتحف البريطاني