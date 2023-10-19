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"اعتقد انك ظريف"... وزعت بطاقات على الرجال في الشارع بحثاً عن الحب: إليكم قصتها الغريبة!

"اعتقد انك ظريف"... وزعت بطاقات على الرجال في الشارع بحثاً عن الحب: إليكم قصتها الغريبة!







وكانت طريقتها الخاصة هي بطاقة صغيرة توزعها على شبان تلتقيهم بالصدفة على الطريق ويلفتون نظرها، وكانت البطاقة بسيطة وكُتب عليها: "اعتقد انك ظريف. اسمي صوفي. لقد مللت من تطبيقات المواعدة، لذا إذا كنت تعتقد أنني لطيفة أيضًا، فتواصل معي"، كما أنها كانت تحتوي على حسابها الخاص عبر انستغرام وعنوان بريدها الإلكتروني.



وسألت: "هل يمكن أن تكون بطاقات المواعدة هي سهم كيوبيد الحديث الذي أحتاجه؟"، وفق ما نقل موقع



وقالت: "بالتأكيد، لا يمكن أن تكون أسوأ من تطبيقات المواعدة. منذ أن وجدت نفسي عزباء في كانون الثاني 2022 بعد انهيار علاقة استمرت سبع سنوات، لم تنجح محاولاتي عبر الإنترنت للعثور على صديق إلا في العثور على الرجال الأكثر حزنًا في لندن."



وتابعت: "قرأت لأول مرة عن بطاقات المواعدة على تويتر، حيث أصبحت رائجة - في أي مكان آخر؟ - نيويورك، في اليوم التالي، قمت بطباعة 50 بطاقة مواعدة مصممة ذاتيًا. الآن كان عليّ فقط أن أجد الشجاعة لتوزيعها: أنا، الذي لم يسبق لي طوال 29 عامًا أن أعطيت رقم هاتفي في الحانة، أو تحدثت مع شخص غريب."



وأوضحت ان "بطاقات "العمل" كانت مختلفة - فقد كانت عبارة عن أسلوب "الكر والفر"، مع القليل جدًا من الأحاديث الصغيرة. بالتأكيد أستطيع التعامل مع ذلك... أليس كذلك؟"



وروت الشابة: "في تلك الليلة كنت ذاهبة لحضور عرض كوميدي مع صديقتي إليزا، اعتقدت أنني وجدت المكان الأنسب: غرفة مليئة بالرجال الذين يتمتعون بروح الدعابة."



وأضافت: "مشيت إلى محطة مترو الأنفاق، مسلحة بنصف أوراقي، ورأيت رجلاً من النوع الذي أفضّله قادمًا نحوي، وصلت إلى حقيبتي، وقلبي ينبض بشدة، وذهبت لاعطائه البطاقة، وتجمدت في مكاني، بينما مر بي، غافلاً عني... لقد كنت منزعجة من نفسي. لم أدفع أموالاً جيدة على البطاقات الغبية حتى لا أقوم بتوزيعها!"



وأشارت الى أن "في محاولة للتخلص من عصبيتي ووصولي للقاء إليزا، كنت أنتظر بفارغ الصبر فرصتي التالية. ولكن عندما دخلنا إلى المكان، كان مليئًا بالفتيات اللاتي يستمتعن بليلة ممتعة في الخارج... وعندما سألت الممثلة الكوميدية غريس كامبل عما إذا كان هناك أي رجال غير متزوجين بين الحشد البالغ عدده 750 شخصًا، ساد الصمت".



وتابعت: "توجهت أنا وإليزا دون رادع إلى إحدى الحانات، وبعد أن تشجعنا بالنبيذ، وزعت بطاقاتي طوعًا أو كرها. جاءت إحدى اللحظات الصعبة عندما أعطيت بطاقتي لأحد الرجال... فقط لألاحظ خاتم زواجه وهو يأخذها، تجاهلت هذا الأمر، وواصلت العمل، وشعرت بالأمل عندما سلمت بطاقة لرجل طويل ووسيم الذي أبقى الباب مفتوحًا لنا للخروج من الحانة".



"حتى أنني تخليت عن رسالتين في رحلة العودة الطويلة بالحافلة إلى المنزل، مما أكسبني الضحك وإعجابي عبر النافذة من شخص كان قد انتظر حتى أصبح آمنًا على الرصيف قبل قراءته، ومع ذلك، لم أتلق أي رسائل. لقد كان الأمر أسوأ بكثير من الرفض على تطبيقات المواعدة حيث أنني اتصلت بهؤلاء الأشخاص في الحياة الواقعية"، وفق ما روت الشابة.



وأكملت الشابة سرد روايتها: "تراجعت ثقتي بنفسي، وواصلت طريقي إلى محطة كينغز كروس للحاق بالقطار عائدة إلى مسقط رأسي في ليدز، بينما اعتقدت بسذاجة أن مهمتي ستصبح أسهل (بسبب تحفيز إليزا والثقة الزائفة بالكحول في الليلة السابقة)، رأيت رجلاً جذابًا على مترو الأنفاق... مرة أخرى، سيطر الأدرينالين على وجهي، واهتزت ساقاي بينما كنت أنتظر الفرصة المثالية لتسليم بطاقتي، وهو ما فعلته عندما وصل إلى محطته."



"عندما وصلت إلى المحطة، توجهت إلى القطار، ورأيت أن لدي طلب رسالة على إنستغرام، توترت معدتي. هل كان هذا هو؟، وجاء في الرسالة: "أقدر حقًا البطاقة التي شاركتها معي اليوم"، قرأت الرسالة من رجل يدعى ترافيس... ليس من الشجاعة فقط الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك بهذه الطريقة، ولكنه جعلني أبتسم أيضًا وأحب أنك تجلب السعادة إلى العالم"، بحسب ما قالت.



ولكن الرسالة تابعت كالتالي: "لسوء الحظ، لدي صديقة، آسف جدًا لإضاعة البطاقة - لكني أحب الفكرة ولاحظت عينيك الجميلتين حتى قبل أن تشاركيني البطاقة... أنا متأكد من أنك ستقابلين الكثيرين في مترو الأنفاق بنفس التألق... حظا سعيدا واستمري في القيام بذلك."



وقالت: "على الرغم من أن ذلك لم يكن ما كنت أتمناه، إلا أن رسالة ترافيس الجميلة حفزتني على توزيع المزيد من البطاقات في ليدز - بما في ذلك واحدة في أكثر الحانات زحمة" في المدينة - وأثناء عودتي إلى لندن...لكنني بدأت أفقد الأمل، ثم تلقيت رسالة أخرى: "مرحبًا، لقد أعطيتني بطاقتك في ستاربكس منذ بضعة أيام - وأعتقد أيضًا أنك "لطيفة"، كما جاء في الرسالة."



"بعد الدردشة لفترة من الوقت، اتضح أن دان، ذو الشعر الداكن والعينين الزرقاء، لديه الكثير من الأشياء المشتركة معي، نحن نحب نفس الموسيقى، وكانت تربيتنا متشابهة. لقد رتبنا موعدًا هذا الأسبوع. "



وسألت: "هل أوصي ببطاقات المواعدة للمساعدة في العثور على الحب؟... بمجرد أن تتغلب على القلق المعوق وتتعلم كيفية إدارة اندفاع الأدرينالين المذهل، أعطتني البطاقات نفس مستويات الدوبامين المرتفعة عند التصفح على أحد التطبيقات... لم أشعر بأي شيء أقل من الابتهاج عندما بدأت أخيرًا في توزيعها - وهو أمر لم أعتقد أبدًا أنني سأمتلك الثقة لتحقيقه.... كان لدي شعور بالقوة، والذي كنت أفتقده منذ فترة طويلة في حياتي العاطفية المتعثرة." قررت شابة لم تعد ترغب بالتعرف على الرجال عبر تطبيقات المواعدة أن تجرب طريقة جديدة.وكانت طريقتها الخاصة هي بطاقة صغيرة توزعها على شبان تلتقيهم بالصدفة على الطريق ويلفتون نظرها، وكانت البطاقة بسيطة وكُتب عليها: "اعتقد انك ظريف. اسمي صوفي. لقد مللت من تطبيقات المواعدة، لذا إذا كنت تعتقد أنني لطيفة أيضًا، فتواصل معي"، كما أنها كانت تحتوي على حسابها الخاص عبر انستغرام وعنوان بريدها الإلكتروني.وسألت: "هل يمكن أن تكون بطاقات المواعدة هي سهم كيوبيد الحديث الذي أحتاجه؟"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وقالت: "بالتأكيد، لا يمكن أن تكون أسوأ من تطبيقات المواعدة. منذ أن وجدت نفسي عزباء في كانون الثاني 2022 بعد انهيار علاقة استمرت سبع سنوات، لم تنجح محاولاتي عبر الإنترنت للعثور على صديق إلا في العثور على الرجال الأكثر حزنًا في لندن."وتابعت: "قرأت لأول مرة عن بطاقات المواعدة على تويتر، حيث أصبحت رائجة - في أي مكان آخر؟ - نيويورك، في اليوم التالي، قمت بطباعة 50 بطاقة مواعدة مصممة ذاتيًا. الآن كان عليّ فقط أن أجد الشجاعة لتوزيعها: أنا، الذي لم يسبق لي طوال 29 عامًا أن أعطيت رقم هاتفي في الحانة، أو تحدثت مع شخص غريب."وأوضحت ان "بطاقات "العمل" كانت مختلفة - فقد كانت عبارة عن أسلوب "الكر والفر"، مع القليل جدًا من الأحاديث الصغيرة. بالتأكيد أستطيع التعامل مع ذلك... أليس كذلك؟"وروت الشابة: "في تلك الليلة كنت ذاهبة لحضور عرض كوميدي مع صديقتي إليزا، اعتقدت أنني وجدت المكان الأنسب: غرفة مليئة بالرجال الذين يتمتعون بروح الدعابة."وأضافت: "مشيت إلى محطة مترو الأنفاق، مسلحة بنصف أوراقي، ورأيت رجلاً من النوع الذي أفضّله قادمًا نحوي، وصلت إلى حقيبتي، وقلبي ينبض بشدة، وذهبت لاعطائه البطاقة، وتجمدت في مكاني، بينما مر بي، غافلاً عني... لقد كنت منزعجة من نفسي. لم أدفع أموالاً جيدة على البطاقات الغبية حتى لا أقوم بتوزيعها!"وأشارت الى أن "في محاولة للتخلص من عصبيتي ووصولي للقاء إليزا، كنت أنتظر بفارغ الصبر فرصتي التالية. ولكن عندما دخلنا إلى المكان، كان مليئًا بالفتيات اللاتي يستمتعن بليلة ممتعة في الخارج... وعندما سألت الممثلة الكوميدية غريس كامبل عما إذا كان هناك أي رجال غير متزوجين بين الحشد البالغ عدده 750 شخصًا، ساد الصمت".وتابعت: "توجهت أنا وإليزا دون رادع إلى إحدى الحانات، وبعد أن تشجعنا بالنبيذ، وزعت بطاقاتي طوعًا أو كرها. جاءت إحدى اللحظات الصعبة عندما أعطيت بطاقتي لأحد الرجال... فقط لألاحظ خاتم زواجه وهو يأخذها، تجاهلت هذا الأمر، وواصلت العمل، وشعرت بالأمل عندما سلمت بطاقة لرجل طويل ووسيم الذي أبقى الباب مفتوحًا لنا للخروج من الحانة"."حتى أنني تخليت عن رسالتين في رحلة العودة الطويلة بالحافلة إلى المنزل، مما أكسبني الضحك وإعجابي عبر النافذة من شخص كان قد انتظر حتى أصبح آمنًا على الرصيف قبل قراءته، ومع ذلك، لم أتلق أي رسائل. لقد كان الأمر أسوأ بكثير من الرفض على تطبيقات المواعدة حيث أنني اتصلت بهؤلاء الأشخاص في الحياة الواقعية"، وفق ما روت الشابة.وأكملت الشابة سرد روايتها: "تراجعت ثقتي بنفسي، وواصلت طريقي إلى محطة كينغز كروس للحاق بالقطار عائدة إلى مسقط رأسي في ليدز، بينما اعتقدت بسذاجة أن مهمتي ستصبح أسهل (بسبب تحفيز إليزا والثقة الزائفة بالكحول في الليلة السابقة)، رأيت رجلاً جذابًا على مترو الأنفاق... مرة أخرى، سيطر الأدرينالين على وجهي، واهتزت ساقاي بينما كنت أنتظر الفرصة المثالية لتسليم بطاقتي، وهو ما فعلته عندما وصل إلى محطته.""عندما وصلت إلى المحطة، توجهت إلى القطار، ورأيت أن لدي طلب رسالة على إنستغرام، توترت معدتي. هل كان هذا هو؟، وجاء في الرسالة: "أقدر حقًا البطاقة التي شاركتها معي اليوم"، قرأت الرسالة من رجل يدعى ترافيس... ليس من الشجاعة فقط الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك بهذه الطريقة، ولكنه جعلني أبتسم أيضًا وأحب أنك تجلب السعادة إلى العالم"، بحسب ما قالت.ولكن الرسالة تابعت كالتالي: "لسوء الحظ، لدي صديقة، آسف جدًا لإضاعة البطاقة - لكني أحب الفكرة ولاحظت عينيك الجميلتين حتى قبل أن تشاركيني البطاقة... أنا متأكد من أنك ستقابلين الكثيرين في مترو الأنفاق بنفس التألق... حظا سعيدا واستمري في القيام بذلك."وقالت: "على الرغم من أن ذلك لم يكن ما كنت أتمناه، إلا أن رسالة ترافيس الجميلة حفزتني على توزيع المزيد من البطاقات في ليدز - بما في ذلك واحدة في أكثر الحانات زحمة" في المدينة - وأثناء عودتي إلى لندن...لكنني بدأت أفقد الأمل، ثم تلقيت رسالة أخرى: "مرحبًا، لقد أعطيتني بطاقتك في ستاربكس منذ بضعة أيام - وأعتقد أيضًا أنك "لطيفة"، كما جاء في الرسالة.""بعد الدردشة لفترة من الوقت، اتضح أن دان، ذو الشعر الداكن والعينين الزرقاء، لديه الكثير من الأشياء المشتركة معي، نحن نحب نفس الموسيقى، وكانت تربيتنا متشابهة. لقد رتبنا موعدًا هذا الأسبوع. "وسألت: "هل أوصي ببطاقات المواعدة للمساعدة في العثور على الحب؟... بمجرد أن تتغلب على القلق المعوق وتتعلم كيفية إدارة اندفاع الأدرينالين المذهل، أعطتني البطاقات نفس مستويات الدوبامين المرتفعة عند التصفح على أحد التطبيقات... لم أشعر بأي شيء أقل من الابتهاج عندما بدأت أخيرًا في توزيعها - وهو أمر لم أعتقد أبدًا أنني سأمتلك الثقة لتحقيقه.... كان لدي شعور بالقوة، والذي كنت أفتقده منذ فترة طويلة في حياتي العاطفية المتعثرة."

