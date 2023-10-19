في مشهد مأساوي... الكتب تغرق بسبب مياه الأمطار في معرض الكتاب ببيروت! (فيديو)

شهدت بعض المناطق اللبنانية صباح اليوم الخميس أمطاراً غزيرة أدّت إلى قطع الطرقات بسبب المياه الّتي غمرتها، الأمر الّذي طال معرض الكتاب الدولي في بيروت.

وكان معرض الكتاب الدولي لعام 2023، الجاري من 13 إلى 23 تشرين الأول والّذي أقيم في فروروم دو بيروت، قد تعرّض "للغرق" بسبب الطوفان الّذي أصاب مناطق لبنانية.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر المشهد المأساوي، حيث تظهر الكتب غارقةً في المياه، وظهرت المياه في بعض اللقطات وهي تتساقط من السقف.