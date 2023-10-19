في مشهد مأساوي... الكتب تغرق بسبب مياه الأمطار في معرض الكتاب ببيروت! (فيديو)

#معرض_الكتاب في #بيروت يغرق بالمياه pic.twitter.com/mOyKqoBGCQ
— Hassan Rkain (@hassan_rkain) October 19, 2023
#معرض_الكتاب في #بيروت يغرق بالمياه pic.twitter.com/mOyKqoBGCQ
لم تسلم حتى #الثقافة من طوفان #الشتاء الذي اجتاح #شوارع_لبنان.
فبعد أن غرقت العديد من البيوت والأحياء بالمياه، دخلت مياه #الأمطار بكميات كبيرة إلى #معرض_الكتاب في بيروت. pic.twitter.com/iqLx89oovz
— Altaleb (@AltalebNews) October 19, 2023
لم تسلم حتى #الثقافة من طوفان #الشتاء الذي اجتاح #شوارع_لبنان.
فبعد أن غرقت العديد من البيوت والأحياء بالمياه، دخلت مياه #الأمطار بكميات كبيرة إلى #معرض_الكتاب في بيروت. pic.twitter.com/iqLx89oovz