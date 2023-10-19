استولى على أموالهم... القبض على متهم بالاحتيال على عملاء مصارف في هذا البلد!

استولى على أموالهم... القبض على متهم بالاحتيال على عملاء مصارف في هذا البلد!



ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد العناصر الإجرامية المتهم بالاحتيال على عملاء عدد من المصارف المصرية ومصادرة بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم.



وفي التفاصيل، تعرض بعض عملاء البنوك في مصر لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، بحسب معلومات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة.



ويتيح لهم ذلك التحكم في معلومات بطاقة الدفع الإلكترونية الخاصة بالعملاء واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.



وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الشرطة من القبض على أحد العناصر الإجرامية. وعقب مواجهته، اعترف المتهم بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني.