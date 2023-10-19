واقعة غريبة... خطوط جوية تحجز "رحلة خاصة" لمجموعة من "السومو": لهذا السبب!

اضطرت الخطوط الجوية اليابانية إلى جدولة رحلة إضافية بسبب مخاوف من تجاوز مجموعة من مصارعي السومو الحد الأقصى لوزن طائرتين، بعدما كان من المقرر أن تطير الطائرتان من طوكيو وأوساكا لحضور المهرجان الرياضي الوطني الخاص في جزيرة أمامي أوشيما.

وقال أحد ممثلي شركة الطيران مينامي نيبون شيمبون، لصحيفة غارديان البريطانية: "من غير المعتاد بالنسبة لنا تشغيل رحلات خاصة بسبب قيود الوزن على الطائرة".

ووفقاً للخطوط الجوية اليابانية، بعد حساب أن مصارعي السومو كان وزنهم يصل إلى 264.55 رطلاً في المتوسط ، أي 100 رطل أكثر من الراكب العادي، أصبحت سلطات السفر قلقة من أن طائرتي بوينغ 737-800 لن تكونا قادرين على حمل الكمية المطلوبة من الأمتعة بسبب قيود الوزن.

ومن أجل ضمان التوزيع المناسب للوزن، قررت شركة الطيران حجز رحلة إضافية لـ 27 فردًا من طاقم السومو في اللحظة الأخيرة.

كان على أربعة عشر منهم السفر من أوساكا إلى طوكيو أولاً للصعود على متن هذه الرحلة الخاصة.

وتمت الخطة بنجاح إذ نزل عدد هائل من مصارعي السومو، يصل إلى 460 مصارعًا، على الجزيرة لحضور الحفل المذكور.