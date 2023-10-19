تفاجأت بوجود شقيقها ضمن الشهداء... صرخة مسعفة تبكي بحرقة: "كيف بدي أخبر أمي!" (فيديو)

في خضمّ المأساة الّتي يواجهها الفلسطينيون خلال الحرب القائمة ضدّ اسرائيل، لا يزال عدد الإصابات والوفيات يرتفع بشكلٍ مستمرّ مع تفاقم الحرب.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشابة من فريق الإسعاف كانت تساعد مصابين في أحد مستشفيات غزة، تفاجأت بوجود شقيقها ضمن الشهداء.

وظهرت الشابة المفجوعة في الفيديو وهي تصرخ بحرقة: "كيف بدي أخبر أمي!".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت مسبق من اليوم الخميس أن عدد الوفيات وصل إلى ٣٥٠٠ شهيداً على الأقل ونحو ١٢ ألف مصاب في قطاع غزة حتى الآن.