الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تفاجأت بوجود شقيقها ضمن الشهداء... صرخة مسعفة تبكي بحرقة: "كيف بدي أخبر أمي!" (فيديو)

منوعات
2023-10-19 | 09:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تفاجأت بوجود شقيقها ضمن الشهداء... صرخة مسعفة تبكي بحرقة: &quot;كيف بدي أخبر أمي!&quot; (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تفاجأت بوجود شقيقها ضمن الشهداء... صرخة مسعفة تبكي بحرقة: "كيف بدي أخبر أمي!" (فيديو)

في خضمّ المأساة الّتي يواجهها الفلسطينيون خلال الحرب القائمة ضدّ اسرائيل، لا يزال عدد الإصابات والوفيات يرتفع بشكلٍ مستمرّ مع تفاقم الحرب.
 
وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشابة من فريق الإسعاف كانت تساعد مصابين في أحد مستشفيات غزة، تفاجأت بوجود شقيقها ضمن الشهداء.
 
وظهرت الشابة المفجوعة في الفيديو وهي تصرخ بحرقة: "كيف بدي أخبر أمي!".
 
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت مسبق من اليوم الخميس أن عدد الوفيات وصل إلى ٣٥٠٠ شهيداً على الأقل ونحو ١٢ ألف مصاب في قطاع غزة حتى الآن.
 

آخر الأخبار

منوعات

مسعفة

شابة

مساعدة

مصابين

مستشفى

غزة

وفاة

شقيق

صرخة

بكاء

حرقة

حرب

اسرائيل

فلسطين.

LBCI التالي
"أريد أن أقول إنه صديقي لكنه يكرهني حقًا "... الطائر نفسه يهاجمه يوميا خلال عودته من عمله: انه استهداف! (فيديو)
عثروا على جثة ابن الـ12 سنة متحللة وملفوفة ببطانية بمنزل والده... ما عانى منه الطفل قبل رحيله مفجع وهذه هوية الفاعل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

اسرائيل تستعد لحرب برية ضد غزة وتواصل التحضيرات لأي حرب محتملة مع لبنان...فماذا عن الموقف الاميركي؟

LBCI
أخبار دولية
2023-10-18

اسرائيل تقول إن لديها "أدلة" على مسؤولية حركة الجهاد الإسلامي في ما حصل في المستشفى في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-17

سلطنة عُمان تعرب عن استنكارها وإدانتها استهداف مستشفى المعمداني من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي الأمر الذي يمثل جريمة من جرائم الحرب والإبادة وانتهاكا للقانون الدولي الانساني

LBCI
خبر عاجل
2023-10-14

عبد اللهيان: يجب الاتفاق على وقف جرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل ضد غزة وخلال اللقاءات مع قادة المقاومة في بيروت وجدت المقاومة بوضع ممتاز جدًا ولها الاستعداد التام للرد على اعمال اسرائيل الاجرامية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:00

سقطت على سكة القطار... حادثة "مأساوية" تنهي حياة إبنة الـ18 عاماً!

LBCI
منوعات
12:38

"كانت تبكي طوال الليل وتشكو من الألم"... اتّهام امرأة بتشويه الأعضاء التناسلية لطفلة!

LBCI
منوعات
12:10

قاد بسرعة فائقة تحت تأثير الخمر... وعندما تلقى مخالفة صُعق من المبلغ: تخطّى المليون دولار!

LBCI
منوعات
11:19

جائزة ساخاروف تكرّم مهسا أميني والحركة النسائية في إيران

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-10-16

كندا تحث مواطنيها على مغادرة لبنان

LBCI
فنّ
03:35

فنانون عالميون يتضامنون مع غزة...ويقفون ضد حكوماتهم الداعمة لاسرائيل!

LBCI
أخبار لبنان
06:57

خطة الاستجابة في اجتماع برآسة ميقاتي

LBCI
منوعات
2023-09-07

دار إيلي صعب تطلق Ohana Villas Interiors by Elie Saab Maison: أيقونة من الحرفية الفاخرة والحياة المبتكرة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ما هو الموقف في داخل الولايات المتحدة من الحرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

التخريب لن يحرّر القدس يا جَهَلَة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

أول لقاء بين كارمن وروبير بعد الاستهداف الاسرائيلي ... لحظات لن تمحيها الذاكرة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

لاعب كرة القدم محمد صلاح يخرج عن صمته ويعلق على أزمة غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

كارمن جو خدار للـ LBCI.. مروحية اسرائيلية استهدفت مجموعة الصحافيين على دفعتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الجبهة الجنوبية توترت مساء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

اسرائيل تستعد لحرب برية ضد غزة وتواصل التحضيرات لأي حرب محتملة مع لبنان...فماذا عن الموقف الاميركي؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:30

مقدمة النشرة المسائية 19-10-2023

LBCI
أمن وقضاء
12:16

حزب الله نشر فيديو لاستهداف موقعي جل العلام ورأس الناقورة للجيش الإسرائيلي الأربعاء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:30

"رويترز": السفارة الأميركية في لبنان تحث مواطنيها على وضع خطط للمغادرة في أقرب وقت ممكن

LBCI
خبر عاجل
07:11

معلومات للـLBCI: الاشخاص الذين وصلوا إلى محيط السفارة الأميركية امس خرجوا من مخيمات برج البراجنة وشاتيلا وصبرا ومجموعات انطلقت من أرض جلول إضافة إلى باصات من الشمال ومن الأحزاب اليسارية بمنطقة الجبل

LBCI
صحف اليوم
23:45

تنبيه روسي للمسؤولين اللبنانيين يفيد بأنّ إسرائيل ستعتمد سياسة الأرض المحروقة (نداء الوطن)

LBCI
خبر عاجل
03:27

معلومات للـLBCI: ممثلو شركة توتال لن يشاركوا اليوم في جلسة لجنة الأشغال والطاقة النيابية

LBCI
خبر عاجل
10:54

كتائب القسام في لبنان اعلنت اطلاق 30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات الجليل الغربي وأبرزها نهاريا وشلومي

LBCI
خبر كاذب
15:53

ما صحة لما يُشاع عن تعطيل القطاع التربوي حتى الاثنين المقبل؟

LBCI
منوعات
16:21

عثروا على جثة ابن الـ12 سنة متحللة وملفوفة ببطانية بمنزل والده... ما عانى منه الطفل قبل رحيله مفجع وهذه هوية الفاعل!

LBCI
خبر عاجل
09:18

استهداف عامود اجهزة المراقبة والاتصالات التابع للجيش الاسرائيلي عند رأس الناقورة بالرصاص

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More