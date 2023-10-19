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خلطت المهدئات بالبرياني وبعد أن نام زوجها اقترفت جريمتها بمساعدة صديق طفولته... جريمة وحشية وهذه تفاصيلها!

منوعات
2023-10-19 | 10:27
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خلطت المهدئات بالبرياني وبعد أن نام زوجها اقترفت جريمتها بمساعدة صديق طفولته... جريمة وحشية وهذه تفاصيلها!
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خلطت المهدئات بالبرياني وبعد أن نام زوجها اقترفت جريمتها بمساعدة صديق طفولته... جريمة وحشية وهذه تفاصيلها!

خلطت المهدئات بالبرياني وبعد أن نام زوجها اقترفت جريمتها بمساعدة صديق طفولته... جريمة وحشية وهذه تفاصيلها!

استمعت المحكمة إلى أم بريطانية خائنة حُكم عليها بالإعدام في الهند لقتلها زوجها، حيث قامت بخلط البرياني الذي طبخته له بالمهدئات وقطعت حنجرته أثناء نومه حتى تتمكن من أن ترث مليوني جنيه إسترليني من بوليصة التأمين على حياته، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأدينت رامانديب كور مان، 38 عاما، من ديربي، بقتل زوجها سوكجيت سينغ، 34 عاما، بينما كانا يقضيان عطلة في منزل والدته في الهند في أيلول 2016.

وتواجه الآن احتمال شنقها بتهمة القتل، وهو ما شهده ابنهما الأكبر أرجون الذي كان يبلغ من العمر تسع سنوات في ذلك الوقت وقدم أدلة في المحكمة ضد والدته.

وقامت مان بخلط الحبوب المنومة في البرياني الذي أعدته للسيد سينغ وطفليهما، والذي كان طبقه المفضل.

لكن لم يأكلها سوى هو وابنهما الأصغر، آريان، الذي كان يبلغ من العمر ستة أعوام في ذلك الوقت، وليس شقيقه الأكبر، الذي قال إنه لم يكن جائعًا.

وبعد أن غط سينغ في نوم عميق، سمحت لعشيقها غوربريت سينغ بالدخول إلى المنزل.

ثم ضربه على رأسه بمطرقة وناولها سكيناً فذبحت به حنجرة زوجها.

واستمعت محاكمتها في محكمة في شاهجاهانبور، شمال الهند، إلى أن علاقة مان مع جوربريت، الذي كان صديق طفولة زوجها، بدأت خلال عطلة عائلية في دبي في تشرين الثاني 2015.

وعاش جوربريت هناك وقضى بعض الوقت مع السيد سينغ وعائلته عند زيارتهم، حيث كان يصطحبهم في كل أنحاء البلاد ويرافقهم في رحلات يومية إلى الصحراء حيث أعاد الصديقان التواصل بعد عدم رؤية بعضهما البعض لسنوات عدة.

لقد نشأوا معًا في شاهجاهانبور، لكن السيد سينغ انتقل إلى المملكة المتحدة في عام 2002، حيث تعيش أخته أيضًا بينما ذهب جوربريت إلى دبي للعمل في البناء والنقل بالشاحنات.

وتزوج سينغ ومان في المملكة المتحدة عام 2005 بعد أن التقيا في سلاو، حيث كانا يعيشان في ذلك الوقت. ثم انتقلا بعد ذلك إلى جنوب لندن ثم إلى ديربي.

ولكن خلف ظهر أفضل أصدقائه، وعلى الرغم من الوقت السعيد الذي بدا أن الجميع قضوه خلال اجتماعهم في دبي حيث كانوا يركبون الجمال ويستمتعون بالنزهات، استمرت علاقة جوربريت غير المشروعة مع مان عندما غادروا الدولة الخليجية.

وكانا يتبادلان بانتظام رسائل الواتساب والمكالمات الهاتفية، والتي تم تقديم العديد منها إلى المحكمة.

ومع استمرار الرومانسية السرية الطويلة، بدأت مان في التخطيط لكيفية الخروج من الزواج، مما دفعها إلى اقتراح زيارة والدة السيد سينغ لمدة شهر في أيلول 2016، وأن ينضم إليهما جوربريت أيضًا.

وقال أشوك خانا، محامي عائلة سينغ، لـ MailOnline: "هذه الجريمة المثيرة للاشمئزاز تم التخطيط لها من قبل مان أثناء وجودها في المملكة المتحدة وجوربريت في دبي". كان جوربريت مثل شقيق الضحية، وكانا قريبين جدًا. لا تزال عائلته لا تصدق أنه خانهم بهذه الطريقة.

ولم تظهر مان أي ندم وكانت متعجرفة للغاية منذ لحظة اعتقالها. "إنها تستحق هذه العقوبة لأن هذه امرأة خدرت زوجها وأولادها حتى تتمكن من قتله. من يفعل هذا النوع من الأشياء؟"، وفق المحامي.

وأضاف: "لكن لم تكن مجرد الرغبة في أن تكون مع جوربريت هي التي حفزتها. كما أنها تمكنت من جني الكثير من المال من وفاته.

وجاء في حكم المحكمة أن مان ستستفيد من بوليصة تأمين على الحياة كانت باسم السيد سينغ، ومن منزل يملكه الزوجان في المملكة المتحدة وممتلكات وأموال يملكها في الهند.

وبعد مقتله، ألقي القبض على صديقه القديم جوربريت بعد ساعات في مطار دلهي أثناء محاولته ركوب طائرة متجهة إلى دبي.

تم احتجاز مان في منزل حماتها وكشفت الشرطة في الهند أنها اشتبهت بها منذ البداية. تم العثور على سكين ملطخ بالدماء تم استخدامه في جريمة القتل في الأدغال القريبة من المكان الذي كانت تقيم فيه.

وقال المشرف أشوك كومار مينا من شرطة شاهجاهانبور، الذي قاد التحقيق، لـ MailOnline: "قرر هذان الزوجان قتل السيد سينغ في الهند لأنهما اعتقدا أن بإمكانهما الإفلات من العقاب هنا، معتقدين أن نظامنا القضائي والشرطي ليس جيدًا مثل النظام القضائي في المملكة المتحدة. لقد استدرجوه إلى الهند ليقتلوه".

وحدثت اللحظة الأكثر دراماتيكية في المحاكمة عندما وقف أرجون، الابن الأكبر لمان، البالغ من العمر الآن 16 عامًا، في قفص الاتهام للإدلاء بشهادته ضد والدته.

ووصف كيف كانت والدته نائمة في السرير بجوار والده عندما استيقظ على رؤيتها وهي تخنقه بالوسادة.

بعد أن لم يأكل البرياني المملوء بالحبوب المنومة، أدى صوت والده وهو يحاول التقاط أنفاسه إلى النهوض ورؤية الأحداث المروعة.

ووصف الشاب كيف كانت والدته تجلس فوق السيد سينغ، وأنه رأى جوربريت ثم ضربه على رأسه بمطرقة، ثم قامت مان بذبح حلقه.

ووفقا لمصادر في المحكمة في ذلك الوقت، جلست مان في المحكمة بلا تعبير عندما سمعت شهادة ابنها المروعة بينما كان جوربريت يحدق في الأرض.

وبعد مقتل السيد سينغ، جرت إجراءات قانونية في المملكة المتحدة بشأن من يجب أن يمنح حضانة أبناء الزوجين.

على الرغم من مناشدات عائلة مان بأن يكونوا هم، فقد تم منحها لعمهم وخالتهم الذين يقيم معهم الصبيان الآن في لندن.

وتقدم محامو مان باستئناف ضد حكم الإعدام الصادر بحقها، زاعمين أن القاضي طبق القانون بشكل غير صحيح عندما أصدره لها.

على الرغم من كونه شريكا لها، فقد نجا جوربريت من عقوبة الإعدام بعد إدانته والحكم عليه بالسجن مدى الحياة وغرامة قدرها 300 ألف روبية (3000 جنيه إسترليني).

عند سماع الحكم الصادر عليها، صرخت مان قائلة إن أقارب زوجها المتوفى "تلفقوا لها" واحتجت على براءتها. وفي مقابلات مع الشرطة، زعمت أيضًا أن السيد سينغ رفض طلاقها.

ووفقًا للمصادر، فقد أنفقت ما يقدر بنحو 100 ألف جنيه إسترليني على الرسوم القانونية واضطرت أيضًا إلى بيع منزلها في ديربي للمساعدة في جمع الأموال.

وهي محتجزة حاليًا في سجن منطقة شاهجاهنبور حيث ستبقى حتى نتيجة استئنافها، الأمر الذي قد يستغرق سنوات عدة.

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