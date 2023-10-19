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كسر والداه باب الحمام فوجدا ابنهما مشنوقًا... ما علاقة السجائر الإلكترونية؟
منوعات
2023-10-19 | 10:48
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كسر والداه باب الحمام فوجدا ابنهما مشنوقًا... ما علاقة السجائر الإلكترونية؟
كسر والداه باب الحمام فوجدا ابنهما مشنوقًا... ما علاقة السجائر الإلكترونية؟
شنق تلميذ نفسه في منزل عائلته الذي تبلغ تكلفته مليون جنيه إسترليني، بعد أن تمت معاقبته من قبل أهله بسبب تدخين السجائر الإلكترونية، حسبما جاء في التحقيق.
وتشاجر ديلان كينغ نغ، 14 عامًا، مع والديه وأغلق على نفسه في حمام منزل عائلته في 17 آذار، بعد أن تم القبض عليه وهو يدخن السجائر الإلكترونية في المدرسة قبل أسبوع.
وفي غضون ساعة، كسر والديه الباب ووجدا ابنهما مشنوقًا في منزل العائلة في براونتون، ديفون، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وورد في التحقيق من والديه أن ديلان كان موسيقيًا موهوبًا، وكان يستمتع بالرياضة وكان في حالة جيدة أكاديميًا.
وقال والداه المذهولان دونالد وكاثي إن ابنهما "أحب الحياة" وكان "روحًا متحررة" وكان يستمتع بركوب الأمواج والتزلج على الجليد وعطلات التزلج.
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