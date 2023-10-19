جائزة ساخاروف تكرّم مهسا أميني والحركة النسائية في إيران

منح البرلمان الأوروبي الخميس جائزة ساخاروف لحرية الفكر إلى الشابة الإيرانية مهسا أميني التي توفيت العام الماضي وحركة "امرأة حياة حرية" التي قابلتها سلطات الجمهورية الإسلامية بقمع شديد.وأعلنت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا في ستراسبورغ أن "قتل جينا مهسا أميني الوحشي شكل منعطفا"، في إشارة إلى وفاة الفتاة في 16 أيلول 2022 بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية انتهاك قواعد اللباس الصارمة في إيران.وأضافت أن "ذلك أطلق حركة قادتها نساء دخلت التاريخ وبات شعار +امرأة حياة حرية+ شعارا يجمع خلفه كل الذين يدافعون عن المساواة والكرامة والحرية في إيران".وأثارت وفاة مهسا أميني في الـ22 من العمر تظاهرات ضخمة استمرت عدة أشهر ضد القادة السياسيين والسلطات الدينية في إيران، وأسفر قمعها عن مئات القتلى وآلاف الاعتقالات.واستمرت حركة "امرأة حياة حرية" في عدة أشكال وطرحت أحد أكبر التحديات التي واجهتها السلطات الإيرانية منذ الثورة الإسلامية في 1979.وحكم القضاء الإيراني الثلاثاء على صالح نكبخت محامي عائلة مهسا أميني بالسجن لمدة عام لإدانته بتهمة "الدعاية" ضد الدولة، بعد ان تحدث إلى وسائل إعلامية أجنبية حول هذه المسألة.وفازت الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي (51 عاما) المحتجزة حاليا في سجن إيوين في طهران، في السادس من تشرين الأول بجائزة نوبل للسلام مكافأةً لها على نضالها من أجل النساء وحقوق الإنسان.ورأت الناشطة في مقابلة أجرتها معها وكالة فرانس برس بالمراسلة من خلف القضبان، أن "الحركة الاحتجاجية ساهمت في تسريع عملية السعي الى الديموقراطية والحرية والمساواة" و"هزّت أسس الحكومة الدينية الاستبدادية وأضعفتها".