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قاد بسرعة فائقة تحت تأثير الخمر... وعندما تلقى مخالفة صُعق من المبلغ: تخطّى المليون دولار!
منوعات
2023-10-19 | 12:10
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قاد بسرعة فائقة تحت تأثير الخمر... وعندما تلقى مخالفة صُعق من المبلغ: تخطّى المليون دولار!
تعرض رجل أميركي من ولاية جورجيا، لمخالفة قيمتها 1.4 مليون دولار بسبب قيادته تحت تأثير الخمر وبسرعة فائقة في 2 أيلول.
ووفق وسائل إعلام أميركية، كان كونور كاتو يقود سيارته متوجهاً إلى منزله بسرعة 90 ميلاً في الساعة في مقاطعة تشاتام حيث لا يجدر تخطي سرعة 55 ميلاً في الساعة، عندما أوقفته دورية ولاية جورجيا.
وعندما رأى مبلغ المخالفة الموجود على التذكرة الإلكترونية، وهو 1.4 مليون دولا، اعتقد في البداية أنه لا بد أن يكون خطأً.
وأوضح متحدث باسم مدينة سافانا في بيان أنه "لا يمكن تحديد الغرامة المفروضة على تذكرة السرعة الفائقة إلا من قبل القاضي أثناء المثول أمام المحكمة ولا يمكن أن تتجاوز 1000 دولار بالإضافة إلى التكاليف التي تفرضها الدولة".
وتابع البيان: "نظرًا لأنه يتعين على السائقين فائقي السرعة الذهاب إلى المحكمة، فإن البرنامج يضع تلقائيًا مبلغًا أساسيًا قدره 999.999.99 دولارًا أميركيًا بالإضافة إلى التكاليف التي تفرضها الدولة.
وتقوم محكمة التسجيلات بتعديلات في الاستشهادات الإلكترونية لتجنب الالتباس في المستقبل".
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
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