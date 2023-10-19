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"كانت تبكي طوال الليل وتشكو من الألم"... اتّهام امرأة بتشويه الأعضاء التناسلية لطفلة!

منوعات
2023-10-19 | 12:38
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&quot;كانت تبكي طوال الليل وتشكو من الألم&quot;... اتّهام امرأة بتشويه الأعضاء التناسلية لطفلة!
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"كانت تبكي طوال الليل وتشكو من الألم"... اتّهام امرأة بتشويه الأعضاء التناسلية لطفلة!

انطلقت الأربعاء في لندن محاكمة امرأة تبلغ 39 عاما متهمة بالتورط في عملية ختان فتاة بريطانية تبلغ 3 سنوات في كينيا، وهي ممارسة لا تزال قائمة في بلدان عدة.
 
وتحاكَم أمينة نور أمام محكمة أولد بيلي في لندن بتهمة مساعدة شخص غير مقيم في المملكة المتحدة على تشويه الأعضاء التناسلية لفتاة صغيرة في الخارج في عام 2006. وقد دفعت المتهمة ببراءتها.
 
ويبلغ عمر الضحية الآن 21 عاماً، وهي تحمل الجنسية البريطانية، بحسب وكالة فرانس برس.
 
وبحسب النيابة العامة، فإن أمينة نور سافرت إلى كينيا مع الطفلة عام 2006 واصطحبتها إلى منزل حيث خضعت الطفلة لعملية ختان الإناث.
 
وجرى الإبلاغ عن الوقائع عندما أسرّت الضحية حين كانت في سن 16 عامًا، بما حصل معه لمدرّسة اللغة الإنكليزية.
 
وخلص فحص أُجري في عام 2019 إلى أن الفتاة تعرضت لعملية إزالة البظر.
 
وبدت المتهمة أثناء التحقيق "مصدومة" من هذه النتيجة. وأوضحت في تصريحاتها الأولى أنها ذهبت إلى "العيادة" مع الفتاة الصغيرة، لكنها بقيت عند الباب أثناء التدخل الذي اعتقدت أنه سيقتصر على حقنة واحدة.
 
وكانت الفتاة الصغيرة تبكي طوال الليل وتشكو من الألم.
 
ووُلدت المتهمة في الصومال وانتقلت إلى كينيا في سن الثامنة أثناء الحرب الأهلية في بلادها. وانتقلت بعدها إلى المملكة المتحدة في سن السادسة عشرة وحصلت على الجنسية البريطانية.
 
ويُذكر أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ممارسة شائعة في أجزاء من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وهي تنطوي على إزالة البظر والشفاه المهبلية جزئياً أو كلياً لدى الفتيات الصغيرات.
 
ويمكن أن يؤدي هذا الإجراء، الذي يحصل غالباً في ظروف صحية سيئة، إلى مضاعفات خطيرة.
 
وتصل العقوبة في إنكلترا على الضالعين في هذه الممارسة إلى السجن 14 عاما.

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