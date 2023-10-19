سقطت على سكة القطار... حادثة "مأساوية" تنهي حياة إبنة الـ18 عاماً!

سقطت على سكة القطار... حادثة "مأساوية" تنهي حياة إبنة الـ18 عاماً!



توفيت مراهقة تبلغ من العمر 18 عاماً بعد سقوطها على سكة القطار في محطة جاكسون هايتس في مدينة نيويورك، وفقا للسلطات.



وتم إعلان وفاة الضحية، التي تُعرف باسم جيسيكا مارليني، في مكان الحادث بعد أن عثر عليها "فاقدة للوعي وغير مستجيبة".



وأخبر رئيس هيئة النقل في مدينة نيويورك، ريتشارد ديفي، الناس أن الشابة سقطت على السكة بينما كانت تعاني على ما يبدو من نوبة صحية.



وقال ديفي إن الحادثة، التي وقعت يوم الثلاثاء في كوينز، ليست "مأساوية" للمدينة فحسب، ولكنها مأساوية بشكل خاص لعائلة الشابة، مضيفاً: "قلوبنا وصلواتنا تتجه إليهم خلال فترة الحزن هذه".