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وقف داخل مركز تجاري في هيئة دمية لعرض الملابس... لن تصدقوا ما فعله!
منوعات
2023-10-20 | 03:53
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وقف داخل مركز تجاري في هيئة دمية لعرض الملابس... لن تصدقوا ما فعله!
وقف داخل مركز تجاري في هيئة دمية لعرض الملابس... لن تصدقوا ما فعله!
ذكرت شرطة وارسو الخميس أن عناصرها أوقفوا رجلاً يبلغ 22 عاماً، ارتكب عمليات سرقة في مركز تسوق في العاصمة البولندية متنكّراً في هيئة دمية لعرض الملابس.
وبعدما تسلل إلى متجر لبيع الملابس بعيد إغلاق المركز، "ارتدى الرجل ملابس جديدة، ثم وقف بلا حراك خلف الواجهة متنكرا في هيئة دمية لعرض الملابس بهدف خداع حراس الأمن وكاميرات المراقبة"، وفق ما قال الناطق باسم شرطة وارسو روبرت شومييتا لوكالة فرانس برس.
وقبل القبض عليه، تمكّن الرجل من سرقة مجوهرات من منصة أقيمت في أحد صالات العرض.
وقال شومييتا "لم نشهد حادثة مماثلة قبلاً".
ووُضع الرجل قيد التوقيف الاحتياطي، وهو يواجه عقوبة بالسجن حتى عشر سنوات.
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