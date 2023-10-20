الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد أن عنفها لأشهر... طبيب قتل حبيبته الممرضة ثم اتصل بوالديه: حديث انتهى بالانتحار؟!

منوعات
2023-10-20 | 05:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد أن عنفها لأشهر... طبيب قتل حبيبته الممرضة ثم اتصل بوالديه: حديث انتهى بالانتحار؟!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بعد أن عنفها لأشهر... طبيب قتل حبيبته الممرضة ثم اتصل بوالديه: حديث انتهى بالانتحار؟!

بعد أن عنفها لأشهر... طبيب قتل حبيبته الممرضة ثم اتصل بوالديه: حديث انتهى بالانتحار؟!

تم اختطاف طالبة تمريض محبوبة في ميشيغان وقتلها على يد صديقها السابق الذي كان يسيء معاملتها، وهو طبيب - الذي أطلق النار عليها في رأسها في إلينوي ثم انتحر في ولاية أيوا بعد أن اتصل بوالديه أولاً، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وقُتلت جينا نيكول براينت، 25 عامًا، وهي طالبة في جامعة ميشيغان فلينت، على يد الدكتور جاستن ويندلينغ، 26 عامًا، من هولي بولاية ميشيغان، في محطة وقود في لا سال، إلينوي، في 13 تشرين الأول، حسبما أفاد عمدة مقاطعة ماكومب. 

وكتبت شارلوت جولي، التي وصفت نفسها بأنها أفضل صديقة لبراينت، على فيسبوك: "بقلب مثقل نكتب هذا المنشور، لقد عانت الأسرة من خسارة مأساوية لا توصف بسبب العنف المنزلي."

بدوره، أكد بريان كامينيش أن ويندلينغ، وهو طبيب مقيم في مستشفى أسنسيون جينيسيس في بلدة غراند بلانك، "كان مسؤولاً عن جريمة القتل بناءً على تحقيقاتنا"، حسبما ذكرت صحيفة ديترويت نيوز.

وتم الإبلاغ عن اختفاء براينت في 12 تشرين الأول بعد أن شعر زملاء العمل بالقلق عندما لم تعد إلى العمل كمساعد طبي بعد استراحة الغداء وبدأوا في تلقي رسائل غريبة من هاتفها، حسبما قال مكتب عمدة مقاطعة ماكومب.

وكشف تحقيق أجراه مكتب الشريف أن ويندلينغ كان ينتظر براينت عندما عادت إلى المنزل لتناول طعام الغداء.

وأظهر مقطع فيديو للمراقبة لأحد الجيران وهو يقودها إلى سيارته الساعة 1:42 مساءً، ذلك اليوم.

وفي اليوم التالي، ورد أنه اتصل بوالديه وأخبرهما أنه قتل صديقته السابقة وأنه سيقتل نفسه.

وأبلغ الوالدان السلطات بموقع ويندلينج في لاسال، مسقط رأسه.

وقال مكتب الشريف: "بشكل مأساوي، أكد فيديو المراقبة والشهود من محطة الشاحنات في لاسال بولاية إلينوي، أن المشتبه به أطلق النار على الضحية وقتله في حوالي الساعة 12:00 صباحًا يوم 13/10/2023".

"ثم فر المشتبه به إلى بيتيندورف بولاية أيوا. وأضافت الشرطة أنه تم إبلاغ MCSO أنه عندما اقترب الضباط المحليون من السيارة، أطلق المشتبه به النار وقتل نفسه."

وكانت براينت قد عاشت مع ويندلينغ في بلدة غراند بلانك بعد أن بدأا المواعدة قبل 11 شهرًا، حسبما قالت شقيقتها الكبرى، أنجليكا غينتنر، لصحيفة ديترويت نيوز.

وفي أواخر أيلول، قامت والدة براينت وشقيقتها بإخراجها من الشقة بعد أن أخبرتهما أن ويندلينغ كان يسيء معاملتها منذ أشهر، بحسب المنفذ.

وقالت غينتنر: "لقد كانت جميلة جدًا، وامرأة متواضعة ومعطاءة، يمكنها أن تضيء يومًا بابتسامتها فقط. لقد كانت مهتمة ورحيمة."

آخر الأخبار

منوعات

عنفها

لأشهر...

حبيبته

الممرضة

بوالديه:

انتهى

بالانتحار؟!

LBCI التالي
انتشار أمني كثيف بعد رصد يد وقدم بين الشجيرات... ما تم انتشاله ليس جثة: "كانت قذرة ومفرطة الاستخدام"!
أرادت أن تبدو مثيرة بمناسبة هالوين فطلبت زيّ رجل إطفاء... ما حصلت عليه صدمها! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-10-14

اتصل بالشرطة للتبليغ عن انتحار حبيبته ولكن... ما تم اكتشافه في وقت لاحق صادم!

LBCI
منوعات
2023-09-14

خلال إقامته علاقة معها في غرفة العمليات... طبيب عرض على حبيبته مئات الصور الفاضحة له!

LBCI
فنّ
10:41

ما هو الفيلم الأكثر رعبًا على الإطلاق... هذا ما كشفته دراسة علمية حديثة!

LBCI
أخبار دولية
2023-10-18

ما هي مُجريات جلسة الكابينت الحربي؟ وهل يمكن الحديث عن إتجاهٍ للتصعيد؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:33

حصل على سلاح في المقعد الخلفي من السيارة... طفل يطلق النار على آخر في حادثة مروعة!

LBCI
منوعات
09:14

بق الفراش دمر عطلتها في هذا البلد...وبقيت آثار ندباته لمدة 6 أشهر!

LBCI
منوعات
07:30

دبي تدخل موسوعة غينيس مجدداً... "تجربة فريدة من نوعها!"

LBCI
منوعات
07:23

ابن الـ5 أعوام مرض قبل أيام من حفل عيد ميلاده... والده مصر على الاستمرار بالحفل بغياب الطفل والسبب صادم!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:41

استهداف مستعمرة المنارة مقابل ميس الجبل

LBCI
أخبار لبنان
02:15

انخفاض في سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟

LBCI
فنّ
2023-09-17

بدل الأغنية أغنيتين... من فاز بجائزة "أفضل أغنية عربية"؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ما هو الموقف في داخل الولايات المتحدة من الحرب؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

الوضع الامني في الجنوب في تطور مستمر

LBCI
أخبار دولية
06:56

غويتريش يدعو من رفح الى دخول المساعدات في أسرع وقت

LBCI
أخبار دولية
03:44

إيمان طرابلسي للـLBCI: الوضع الإنساني في غزة يحتاج الى خطة مستدامة

LBCI
أخبار دولية
03:14

ولي العهد السعودي: ندعو إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع

LBCI
أخبار دولية
00:06

بايدن يدعو الأميركيين للوقوف صفاً واحداً خلف دعم إسرائيل وأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
16:56

هنية: نرى انكسار الموجة المتعلقة بخطة التهجير وندعو جماهير أمتنا إلى النفير العام الجمعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:37

استشهاد مواطن كان برفقة مجموعة من الصحافيين حوصروا مقابل موقع العباد

LBCI
أخبار دولية
16:27

البنتاغون: اعتراض صواريخ ومسيّرات مصدرها اليمن "يحتمل" أنها كانت موجهة نحو إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

سندباد.. دار نشر فرنسية قاومت "البروباغاندا" الموجّهة ضد العرب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
02:15

انخفاض في سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟

LBCI
خبر عاجل
14:27

مراسل الجزيرة في لبنان: 9 مدنيين من بينهم 6 صحفيين محاصرون قرب موقع العباد الإسرائيلي في محيط بلدة حولا والقوات الإسرائيلية تطلق النار في محيط المكان لمنع مغادرتهم

LBCI
أمن وقضاء
14:51

اخراج الصحافيين من تلة العباد ووقوع جريح ومقتل مواطن

LBCI
خبر عاجل
07:06

الجيش الإسرائيلي: طائرة تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي استهدفت منذ قليل ثلاثة عناصر من حزب الله على الحدود اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
15:59

ما صحة إقفال المدارس الخاصة والرسمية إلى أمد غير محدد؟

LBCI
خبر عاجل
16:15

حركة حماس تعلن سقوط قتلى في حرم كنيسة بعد غارة إسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
14:34

رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل لـ"العربية": سنقايض الأسرى الإسرائيليين لدينا بكل أسرانا لديهم

LBCI
صحف اليوم
00:22

خطة الحكومة الطارئة في حال نشوب حرب: تقسيم لبنان جغرافياً إلى ثلاث مناطق (الاخبار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More