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انتشار أمني كثيف بعد رصد يد وقدم بين الشجيرات... ما تم انتشاله ليس جثة: "كانت قذرة ومفرطة الاستخدام"!

منوعات
2023-10-20 | 06:08
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انتشار أمني كثيف بعد رصد يد وقدم بين الشجيرات... ما تم انتشاله ليس جثة: &quot;كانت قذرة ومفرطة الاستخدام&quot;!
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انتشار أمني كثيف بعد رصد يد وقدم بين الشجيرات... ما تم انتشاله ليس جثة: "كانت قذرة ومفرطة الاستخدام"!

انتشار أمني كثيف بعد رصد يد وقدم بين الشجيرات... ما تم انتشاله ليس جثة: "كانت قذرة ومفرطة الاستخدام"!

أغلقت الشرطة طريقًا لمدة 31 ساعة بعد أن عثر أحد المشاة على "جثة ميتة في الغابة"، ليُكتشف في وقت لاحق أنها دمية جنسية "قذرة ومفرطة الاستخدام" ألقاها شخص ما، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقامت الشرطة بتطويق "مسرح الجريمة" في كينتون، وارويكشاير، وتم استدعاء أخصائي الطب الشرعي للتحقيق بعد أن تم رصد ما يبدو أنه يد وقدم في الشجيرات في أحد الممرات الريفية. 

واستغرق الأمر يومين حتى أدركت الشرطة أن ما اعتقدوا أنه جثة أنثى لم تكن بقايا بشرية، بل أداة حب قابلة للنفخ وتبدو "واقعية" - والتي قد تصل قيمتها إلى 1500 جنيه إسترليني.

وقال مصدر محلي لصحيفة ذا صن: "اعتقدت الشرطة أن لديها تحقيقًا في جريمة قتل، لذلك تم استدعاء فريق الطب الشرعي".

وعندما سحبوا "الجثة" أخيرًا إلى الخارج، أدركوا الخطأ الفادح. وكان الضباط يضحكون بشدة حول هذا الموضوع. وأضافوا أنها كانت دمية جنسية قذرة للغاية ومكسورة ومفرطة الاستخدام.

وقيل إن الضباط بحثوا عن أدلة من منتصف نهار الثلاثاء حتى الساعة 7 مساءً من مساء اليوم التالي.

وقالت شرطة وارويكشاير إنها اتبعت "الإجراء المناسب".

وأضاف متحدث باسم الشركة: "إنه لمن دواعي الارتياح الكبير أن نعلن أن أخصائي علم الأمراض كان قادرًا على التعرف على أن القدم واليد الموجودة أسفل الأدغال تنتمي في الواقع إلى دمية واقعية بالحجم الطبيعي مهملة".

وتكهن البعض بأن الدمية الجنسية قد تم وضعها في الغابة على سبيل المزاح.
 

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