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ابن الـ5 أعوام مرض قبل أيام من حفل عيد ميلاده... والده مصر على الاستمرار بالحفل بغياب الطفل والسبب صادم!

ابن الـ5 أعوام مرض قبل أيام من حفل عيد ميلاده... والده مصر على الاستمرار بالحفل بغياب الطفل والسبب صادم!







لكن هذه الخطوة ليست مدعومة على الإطلاق من قبل والدة الصبي، التي كتبت:



"لقد أصيب ابني للتو بجدري الماء، وحفلة عيد ميلاده الخامس ستقام يوم السبت، وقد تم حجز كل شيء ودفع ثمنه اعتبارًا من الأمس عندما اتصلوا بي لتأكيد عدد الحضور."



وتابعت: "لا أستطيع أن أصدق توقيت هذا! قلت لزوجي هذا الصباح أننا سنحتاج إلى الإلغاء وإعلام أهل المدعوين بذلك، لكنه اقترح أن نستمر في الحفلة ولكن بدون ابننا."



وقالت: "بالتأكيد هذا غير عادل تماما له! لقد كان يتطلع إلى هذا الحفل منذ أسابيع. أنا محبطة للغاية نحوه... منطق زوجي هو أننا دفعنا الرصيد بالفعل، وبخلاف إعداد الكعكة والشموع، يجب علينا المضي قدمًا ويمكن لأصدقائه الاستمتاع باللعب الهادئ والطعام بدونه."



وأكدت الوالدة أن "هذا يجعلني حزينة حقًا، وماذا لو ذكره أصدقاؤه عندما يعود إلى المدرسة، وقالوا له أنهم ذهبوا إلى حفلته بدونه."

قرر أحد الآباء مؤخرًا أنه بالرغم من اصابة ابنه البالغ من العمر خمس سنوات بجدري الماء، يجب أن يستمر حفل عيد ميلاد الطفا بغيابه لأنه قد تم دفع تكلفة الحدث بالكامل، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست لكن هذه الخطوة ليست مدعومة على الإطلاق من قبل والدة الصبي، التي كتبت:"لقد أصيب ابني للتو بجدري الماء، وحفلة عيد ميلاده الخامس ستقام يوم السبت، وقد تم حجز كل شيء ودفع ثمنه اعتبارًا من الأمس عندما اتصلوا بي لتأكيد عدد الحضور."وتابعت: "لا أستطيع أن أصدق توقيت هذا! قلت لزوجي هذا الصباح أننا سنحتاج إلى الإلغاء وإعلام أهل المدعوين بذلك، لكنه اقترح أن نستمر في الحفلة ولكن بدون ابننا."وقالت: "بالتأكيد هذا غير عادل تماما له! لقد كان يتطلع إلى هذا الحفل منذ أسابيع. أنا محبطة للغاية نحوه... منطق زوجي هو أننا دفعنا الرصيد بالفعل، وبخلاف إعداد الكعكة والشموع، يجب علينا المضي قدمًا ويمكن لأصدقائه الاستمتاع باللعب الهادئ والطعام بدونه."وأكدت الوالدة أن "هذا يجعلني حزينة حقًا، وماذا لو ذكره أصدقاؤه عندما يعود إلى المدرسة، وقالوا له أنهم ذهبوا إلى حفلته بدونه."