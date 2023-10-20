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دبي تدخل موسوعة غينيس مجدداً... "تجربة فريدة من نوعها!"
منوعات
2023-10-20 | 07:30
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دبي تدخل موسوعة غينيس مجدداً... "تجربة فريدة من نوعها!"
حقق "وصل" في دبي، ويُعنى في تعزيز حركة اللياقة البدنية المزدهرة في دبي من خلال تقديم تجربة مشي فريدة من نوعها على ارتفاعات عالية للمقيمين، رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأعلى مسار للمشي في مبنى.
يقع المسار المسمى "Sky Track" على ارتفاع 157 مترًا، أي في الطابق 43 من المبنى، ويوفر إطلالة خلابة على برج خليفة وبرواز دبي وطريق الشيخ زايد والمناطق المحيطة.
وقال هشام القاسم، الرئيس التنفيذي لـ"وصل": "يسعدنا تحقيق رقم قياسي آخر في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لدبي. نحن نشعر بالتواضع لأن Sky Track قد حقق رقمًا قياسيًا عالميًا، ويسعدنا أنه سيعزز الحياة اليومية للسكان.
وقال طلال عمر، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية: "نحن سعداء دائمًا ببراعة وطموح حاملي الأرقام القياسية في جميع أنحاء العالم. إن إنجاز بناء أعلى مسار للجري على المبنى ليس مجرد شهادة على البراعة المعمارية ولكن أيضًا على الطموح البشري. ومن اللافت للنظر كيف يتم دفع الحدود باستمرار لإعادة تعريف ما هو ممكن".
وأضاف: "هذا المسار ليس مجرد إنجاز هندسي، ولكنه رمز لالتزام دبي بالوصول إلى السماء، بالمعنى الحرفي والمجازي، قائلاً "نهنئ جميع المشاركين في هذا الإنجاز الضخم".
ويعدّ هذا ثاني لقب قياسي عالمي لـ"وصل"، حيث كان الأول أكبر شاشة عرض جوي احتفالاً بـ "عام زايد" في عام 2018.
مصدر
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