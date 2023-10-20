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بق الفراش دمر عطلتها في هذا البلد...وبقيت آثار ندباته لمدة 6 أشهر!

بق الفراش دمر عطلتها في هذا البلد...وبقيت آثار ندباته لمدة 6 أشهر!







وقد تعرضت نتالي براون لأكثر من 100 لدغة من البق بعد ثلاثة أيام من النوم على الأريكة خلال رحلتها إلى إسبانيا في Airbnb مع زملائها العام الفائتة.



وبحلول نهاية إقامتها، كانت الفتاة البالغة من العمر 28 عامًا تعاني من كمية هائلة من اللدغات، ووصفت لها طبيبتها مضادات حيوية لمساعدتها في مكافحة الطفح الجلدي.



وقالت نتالي: "كانت عضات البق تسبب حكة شديدة، وكانت مؤلمة، ولم أتمكن من إظهار ساقي وذراعي لمدة ستة أشهر تقريبًا حتى اختفت اللدغات والندبات. ولقد زعزع ذلك ثقتي بنفسي وشعرت بالحرج من إخبار الناس".



وبعد هذه الحادثة، باتت نتالي تحرص دائماً على فحص الأغطية مسبقاً قبل الجلوس والنوم. تعرضت سائحة بريطانية خلال رحلة إلى اسبانيا للدغات قوية من بق الفراش، واستغرقت ستة أشهر حتى تلتئم الندبات بالكامل، بحسب موقع "ميرور" وقد تعرضت نتالي براون لأكثر من 100 لدغة من البق بعد ثلاثة أيام من النوم على الأريكة خلال رحلتها إلى إسبانيا في Airbnb مع زملائها العام الفائتة.وبحلول نهاية إقامتها، كانت الفتاة البالغة من العمر 28 عامًا تعاني من كمية هائلة من اللدغات، ووصفت لها طبيبتها مضادات حيوية لمساعدتها في مكافحة الطفح الجلدي.وقالت نتالي: "كانت عضات البق تسبب حكة شديدة، وكانت مؤلمة، ولم أتمكن من إظهار ساقي وذراعي لمدة ستة أشهر تقريبًا حتى اختفت اللدغات والندبات. ولقد زعزع ذلك ثقتي بنفسي وشعرت بالحرج من إخبار الناس".وبعد هذه الحادثة، باتت نتالي تحرص دائماً على فحص الأغطية مسبقاً قبل الجلوس والنوم.