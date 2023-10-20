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حصل على سلاح في المقعد الخلفي من السيارة... طفل يطلق النار على آخر في حادثة مروعة!
منوعات
2023-10-20 | 09:33
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حصل على سلاح في المقعد الخلفي من السيارة... طفل يطلق النار على آخر في حادثة مروعة!
نُقل طفل يبلغ من العمر عامين إلى مستشفى في جنوب ولاية مينيسوتا، بعد تعرّضه لطلق ناري خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائت على يد طفلٍ آخر.
ووفقًا لمكتب عمدة مقاطعة مارتن، أصيب الطفل برصاصة عن طريق الخطأ من قبل طفل يبلغ من العمر 4 سنوات داخل سيارة يوم الأحد بالقرب من فيرمونت.
وأكد المسؤولون أن الطفل الّذي قام بإطلاق النار، حصل على مسدس محشو في المقعد الخلفي من السيارة قبل إطلاقه عن طريق الخطأ نحو الطفل الآخر، ما أدى إلى إصابته.
وقال مكتب الشريف: "اعترض رجال الشرطة سيارة المتصل... حيث ساعدوا شخصًا بالغًا في تقديم الإسعافات الأولية للضحية، وتبيّن أنه طفل يبلغ من العمر عامين".
وقدم الضباط الإسعافات الأولية للطفل حتى وصول سيارة إسعاف Mayo Clinic، وتم نقله بعد ذلك جواً إلى العيادة في روتشستر.
ويُذكر أن حالة الطفل لا تزال غير معروفة.
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