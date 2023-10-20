بعد حادثة "الغرق"... معرض الكتاب الدولي في بيروت مستمرّ للأحد: إليكم أبرز مضمونه (خاص)

بعد حادثة "الغرق"... معرض الكتاب الدولي في بيروت مستمرّ للأحد: إليكم أبرز مضمونه (خاص)



بعد تدفق المياه في معرض لبنان الدولي للكتاب في الفوروم دو بيروت إثر هطول الأمطار الّتي شهدتها بعض المناطق اللبنانية يوم الخميس 19 تشرين الأول، تحرّك منظمو المعرض سريعاً لحلّ المشكلة، وتأكّدوا من عدم تأثيره على استمرار الحدث الثقافي وتوافد الناس اليه.



وهذا الحدث الثقافي يُعتبر من الأهم في لبنان، خصوصاً لإعطائه أهمية للكتب الورقية، القديمة والحديثة، والرقمية.



وتضمن المعرض، الذي بدأ في 13 تشرين الأول ومستمر لغاية 22 منه، فعاليات عدة من أمسيات شعرية وأدبية وندوات مع الكتّاب لمناقشة إصداراتهم.



ويُذكر أن المعرض يضمّ أكثر من 200 دور نشر عربية وأجنبية.



وقال بعض ممثلو دور النشر العربية لموقع الـ LBCI الالكتروني انهم "سعداء بمشاركتهم في هذا المعرض الثقافي في لبنان لتعزيز التبادل الثقافي بين الدول، وأن الكتب هي أساس العلم والتعلم".



واعتبروا أن هذا المعرض مهم في الوقت الحالي، "ولا غنى عن الكتب الورقية مهما تقدمت بنا التكنولوجيا".



والجدير بالذكر أن دولا عربية عدة شاركت في هذا المعرض من خلال دور النشر الخاصة بها، من بينها دولة الامارات العربية المتحدة، قطر، سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.



وجميع أنواع الكتب موجودة في المعرض باللغة العربية أو الفرنسية أو الانكليزية، مثل الكتب الشعرية والأدبية والفلسفية والدينية والسياسية والتربوية، وكتب للأطفال، وغيرها.