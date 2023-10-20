تُرك في رعاية جدّته... فأعطت حفيدها الرضيع كمية "قاتلة" من هذه المادة!

اتُهمت امرأة من ولاية فلوريدا الأميركية بإعطاء حفيدها الرضيع كمية قاتلة من الأدوية ما تسبب في وفاته.

ووفق وسائل إعلام أميركية، فقد تم القبض على تيبينا لويسانت، 53 عامًا، من أوكلاند بارك، بتهمة القتل غير العمد لطفل.

وفي 21 آب 2022، استجاب عناصر الشرطة لبلاغٍ عن تعرّض طفل لكمية كبيرة من الأدوية. وتم نقل يوشيا فينيلوس، البالغ من العمر 11 شهراً، إلى المستشفى حيث توفي.

وقالت السلطات إن الطفل ترك في رعاية جدته في نهاية هذا الأسبوع.

وقالت الشرطة إنه في تشرين الأول 2022، كشف تشريح الجثة أن يوشيا كان لديه "كمية قاتلة من مضاد الهيستامين القوي في جسده".

وبالتالي، فإن الـ"سيبروهيبتادين" هو دواء مضاد للهستامين. وقال المسؤولون إنه يُستخدم لتحفيز الشهية وتعزيز زيادة الوزن.

وتم تحديد طريقة الوفاة على أنها جريمة قتل.