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ضوء وردي ساطع في سماء المملكة المتحدة... هل حلّت "نهاية العالم"؟
منوعات
2023-10-20 | 11:12
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ضوء وردي ساطع في سماء المملكة المتحدة... هل حلّت "نهاية العالم"؟
ضوء وردي ساطع في سماء المملكة المتحدة... هل حلّت "نهاية العالم"؟
شعر سكان منطقة "كينت" البريطانية بالخوف من حلول نهاية العالم، بعد إضاءة السماء بلون وردي متوهج غامض في الصباح الباكر.
وبدا المشهد وكأنه خرج مباشرة من فيلم خيال علمي مع صور تظهر اللون الوردي. وقد تُرك سكان المنطقة في حيرة من أمرهم، متسائلين عما يمكن أن يكون وراء هذه الظاهرة.
وانتشرت الصور عبر الانترنت بشكل سريع، وعلّق أحد الأشخاص مازحاً "اعتقدت أنها نهاية العالم، كنت أبحث عن الأشباح".
وتم اكتشاف سبب هذا اللون الذي ظهر في السماء، والذي يعود إلى ضوء صناعي من شركة زراعية تزرع 400 مليون طماطم، وفق موقع
"ميرور"
.
وهذه الشركة هي عبارة عن مجمع من بيوت زجاجية لأحد الأشخاص في بريطانيا. ويقدر أن هذه البيوت الزجاجية الضخمة تنتج حوالي 400 مليون طماطم و30 مليون خيار و24 مليون فلفل كل عام.
وأوضح متحدث باسم شركة ثانيت إيرث: "باعتبارنا شركة محلية مسؤولة، فإننا نراقب باستمرار الطريقة التي تؤثر بها أعمالنا على المجتمع من حولنا، وخلال ظروف جوية معينة سيكون هناك حتمًا بعض الضوء الذي ينعكس، خاصة عندما يكون هناك غطاء سحابي منخفض الكثافة فوق الأرض. وإننا نخفف من انعكاس الضوء هذا قدر الإمكان من خلال نشر الستائر في البيوت الزجاجية لدينا بمجرد تشغيل الأضواء. ونقوم باستمرار بتقييم عملياتنا وتأثيرها على المجتمع. كما أن مصابيح LED الوردية التي نستخدمها لها مستويات انبعاث أقل بكثير، مقارنة بالأنواع الأخرى من الأضواء المتنامية."
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