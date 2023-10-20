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كلب هاسكي في حالة رعب بعد أن علق على حافة النافذة...هل تم انقاذه؟

كلب هاسكي في حالة رعب بعد أن علق على حافة النافذة...هل تم انقاذه؟







وكان الكلب يئن، وعلى وشك السقوط، لأن الحافة كانت شديدة الانحدار وضيقة، حيث لا يستطيع الكلب أن يستدير للعودة إلى الداخل، بحسب موقع



وبينما كان الكلب في حالة من الرعب، تمكن فريق الإطفاء من الوصول إلى الكلب على حافة الطابق الأول باستخدام سلم كبير يبلغ طوله 32 مترًا، وإعادته إلى الأسفل بأمان بمساعدة مدرب الكلاب.



اذ تمكن المدرب من الحصول على طوق، وربط الكلب به، ثم أنزله بأمان على الأرض.



ويُعتقد أن النافذة كانت مفتوحة قليلاً، وأن كلب الهاسكي تمكن من دفعها وتسلّق عليها.

قام رجال إطفاء بإنقاذ كلب هاسكي عالق على حافة النافذة، وإنزاله باستخدام الحلوى، في لندن.وكان الكلب يئن، وعلى وشك السقوط، لأن الحافة كانت شديدة الانحدار وضيقة، حيث لا يستطيع الكلب أن يستدير للعودة إلى الداخل، بحسب موقع "ميرور" وبينما كان الكلب في حالة من الرعب، تمكن فريق الإطفاء من الوصول إلى الكلب على حافة الطابق الأول باستخدام سلم كبير يبلغ طوله 32 مترًا، وإعادته إلى الأسفل بأمان بمساعدة مدرب الكلاب.اذ تمكن المدرب من الحصول على طوق، وربط الكلب به، ثم أنزله بأمان على الأرض.ويُعتقد أن النافذة كانت مفتوحة قليلاً، وأن كلب الهاسكي تمكن من دفعها وتسلّق عليها.